تقرير يشرح طريقة تكوين ثروة لدخول نادي المليارديرات

ينهمك ملايين البشر في العمل اليومي بجد واجتهاد على أمل جمع المزيد من المال وتكوين الثروة والتحول إلى الثراء، لكنَّ أغلبهم لا ينجح في تحقيق هدفه هذا، فيما يتساءل الكثير من الناس عن كيفية جمع الثروة وكيف يصبح أشخاص محدودون دون غيرهم مليارديرات.

ولفت تقرير متخصص في مجال الاستثمار إلى أن أغلب المليارديرات الموجودين في العالم ورثوا ثرواتهم عن آبائهم وأمهاتهم، ولم يقوموا بتكوينها بأنفسهم.

وقال تقرير صحافي أميركي نشره موقع "فوكس"، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الطريقة التقليدية للتحول نحو الثراء ودخول نادي المليارديرات هو "الميراث".

ولفت تقرير "فوكس" إلى أنه في أواخر العام الماضي 2023 أصبحت أغنى امرأة في العالم مليارديرة، لكنها لم تصل إلى هذا الهدف من خلال بناء إمبراطورية التسوق عبر الإنترنت أو من خلال بيع السيارات الكهربائية الأنيقة، وإنما أصبحت مليارديرة عن طريق الميراث، وهذه السيدة هي فرانسواز بيتنكور مايرز، التي تمتلك علامة التجميل الفرنسية الأشهر "لوريال" والتي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الإنفاق على الأزياء وأدوات التجميل على مستوى العالم.

وسلط تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار (UBS) الضوء على علامة فارقة، وهي أنه في عام 2023، ولأول مرة منذ تسع سنوات تجاوزت ثروة المليارديرات الموروثة ثروة المليارديرات الجديدة.

وقد ارتفعت أعداد المليارديرات بوتيرة مذهلة خلال العقود القليلة الماضية، حيث في عام 1987، أحصت مجلة "فوربس" 140 مليارديراً في العالم، بينما في عام 2023 كان العدد 2640 مليارديراً.

ويقول تشاك كولينز، مدير برنامج عدم المساواة والصالح العام في معهد دراسات السياسات: "هذه هي الطريقة التي تتشكل بها سلالات الثروة، الشيء الوحيد الجديد في عام 2024 هو أن أكوام الأموال أكبر من أي وقت مضى".

ويقول تقرير شبكة "فوكس" إن الأمر لا يقتصر على زيادة عدد المليارديرات اليوم فحسب، بل يستمر متوسط ثرواتهم في الارتفاع أيضاً، وذلك بفضل عوائد سوق الأسهم التاريخية. وعلاوة على ذلك، يتلقى الورثة تحويلات الثروة في وقت مبكر من حياتهم، بدلا من انتظار وفاة أحد أفراد الأسرة أو اقترابه من الموت لمدة طويلة.

ويلفت التقرير الصادر عن (UBS) إلى أن الولايات المتحدة هي موطن معظم المليارديرات في العالم. فيما يخلص تقرير "فوكس" إلى أنه على الرغم من الأسطورة السائدة حول رجال الأعمال العصاميين الذين يصعدون إلى قمة السلم الاجتماعي والاقتصادي، فان الحقيقة هي أنه إذا ولدتَ فقيراً، فمن المرجح أن تظل فقيراً؛ إذا ولدت فاحش الثراء فمن المحتمل أن تصبح أكثر ثراءً.