10 شركات تتيح العمل من أي دولة برواتب تزيد عن 100 ألف دولار

إذا كنت ترغب في العمل من المنزل – أو في أي مكان في العالم – ففكر في العمل في مجال المحاسبة أو التكنولوجيا أو التصميم الجرافيكي.

حتى مع تراجع المزيد من الشركات عن فكرة المرونة في العمل، فإن أصحاب العمل في هذه المجالات يضاعفون التزامهم بنموذج عدم الحضور الإلزامي إلى المكتب، وفقًا لبحث جديد أجرته شركة "FlexJobs".

تقوم الشركات في قطاعات التسويق والتعليم والألعاب أيضًا نحو الوظائف التي تعتبر أكثر مرونة، مثل العمل عن بعد، حسبما قال توني فرانا، الخبير المهني الرئيسي في "FlexJobs"، لـ "CNBC" الأميركية.

حددت "FlexJobs" أفضل الشركات التي تقوم بالتوظيف للعمل من أي مكان في عام 2024 من خلال تحليل قاعدة البيانات الخاصة بها ومعرفة الشركات التي لديها أكبر حجم من إعلانات الوظائف عن بعد بين يناير وديسمبر 2023.

تقدم جميع الشركات، المدرجة ضمن تصنيف FlexJobs، وظائف عن بعد بدوام كامل أو جزئي والتي ليس لها قيود بشأن الدولة التي يجب العمل فيها ولا تتطلب أي وقت في المكتب.

فيما يلي 10 شركات لديها حجم كبير من إعلانات الوظائف الشاغرة للعمل من أي مكان، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business":

FluentU

Static Media

Kraken

Chainlink Labs

Veeva

Invisible Technologies

Wikimedia Foundation

Finixio

Oyster HR

Canonical

يقول فرانا إن التغيير الأكثر وضوحًا في مشهد العمل عن بعد خلال العام الماضي كان الارتفاع الطفيف في عدد الشركات التي تقوم بالتوظيف بنشاط لشغل وظائف تسمح بالعمل من أي مكان.

تم تضمين 16 شركة جديدة في قائمة FlexJobs هذا العام، في حين أن أصحاب العمل الآخرين المذكورين في التقرير، بما في ذلك Chainlink Labs ومؤسسة Wikimedia، قاموا باستمرار بتعيين وظائف عن بعد ومرنة في السنوات الأخيرة - وهم من بين أقوى الاختيارات للعمل من المنزل ومن أي مكان خلال عام 2024.

تقدم العديد من وظائف العمل من أي مكان رواتب تزيد عن 100 ألف دولار في السنة. على سبيل المثال، يدرج إعلان وظيفة لمدير الهندسة في مؤسسة ويكيميديا نطاقًا للرواتب يتراوح بين 167,046 دولارًا و260,066 دولارًا. يأتي إعلان لمدير منتج كبير في Invisible Technologies براتب أساسي قدره 170 ألف دولار.

إذا كنت تأمل في الحصول على وظيفة تضمن لك "العمل من أي مكان"، يوصي فرانا باستخدام كلمات رئيسية مثل "منطقة زمنية مستقلة" - time zone independent - و"فريق موزع" - distributed team - و"بدو رقمي" - digital nomad - في بحثك، حيث تُستخدم هذه العبارات بشكل شائع في التوصيف الوظيفي بهدف التمييز بين أدوار العمل التي تعتبر من أي مكان والأدوار التي هي فقط للعمل عم بعد ولكن لها قيود على الموقع.

وتقترح أيضًا التواصل مع الموظفين الحاليين في الشركات التي تتقدم إليها، وحاول التواصل مع مدير التوظيف حتى تتمكن من متابعة طلبك بملاحظة شخصية.

يضيف فرانا: منذ بداية الوباء، "شهدنا زيادة كبيرة في عدد الباحثين عن عمل الذين يبحثون عن وظائف للعمل من أي مكان على FlexJobs، وهذا نادرًا ما يتلاشى".