مصر.. أصول صندوق الاستثمار بالذهب تقفز 329% في 7 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي صافي أصول صندوق الاستثمار في الذهب في مصر، بلغ نحو 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري، وبلغ عدد العملاء 70.15 ألف عميل اكتتبوا في الصندوق.

ووفق التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تم إطلاق أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر خلال شهر مايو الماضي.

وارتفعت أصول الصندوق في 7 أشهر خلال الفترة من يوليو وحتى الوقت الحالي، بنسبة 329%، حيث زادت من 173.2 مليون جنيه في نهاية يوليو 2023، إلى نحو 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الحالي.

وأشارت الهيئة إلى أن أصول الصندوق ارتفعت من 173.2 مليون جنيه في يوليو الماضي، إلى نحو 201.6 مليون جنيه في أغسطس، ثم ارتفعت لتسجل 212.4 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، وتجاوزت 300 مليون جنيه لأول مرة في شهر أكتوبر.

وفي شهر نوفمبر الماضي سجل إجمالي صافي أصول صندوق الاستثمار في الذهب نحو 445.5 مليون جنيه، واختتم عام 2023 بإجمالي أصول بلغت 575.5 مليون جنيه. ثم قفزت لتسجل نحو 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري.

وأشارت الهيئة، إلى أن عدد العملاء ارتفع من 31.3 ألف عميل في شهر يوليو 2023 إلى 37.4 ألف عميل في شهر أغسطس، وقفز إلى 41 ألف عميل بحلول شهر سبتمبر، وواصل الارتفاع إلى 46.01 ألف عميل في شهر أكتوبر.

وبحلول شهر نوفمبر الماضي، ارتفع عدد العملاء إلى 52.25 ألف عميل، ثم واصل الصعود إلى 60.8 ألف عميل بنهاية العام. وخلال شهر يناير الحالي، ارتفع عدد العملاء ليسجل نحو 70 ألف عميل.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير منطقية مع انتعاش الطلب في إطار اتجاه شريحة كبيرة من المصريين نحو التحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.

وفي بيان حديث، قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، إيهاب واصف، إن هناك تدافعًا كبيرًا من المواطنين لشراء الذهب، وهو ما يجعل البعض يندفع على الشراء، لافتًا إلى أن الجميع يزايد على مواقع التواصل على أسعار الذهب في المستقبل.

أوضح أن هناك تدافعًا غير مبرر وغير عادل على شراء الذهب، مضيفًا أن الشعبة كانت مصرة على إصدار بيان لإيضاح الأمر لأن الكثير يشتري بأغلى الأسعار دون أن يعلم.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية لا تعبر عن الواقع أو ما هو مفترض أن تكون عليه أسعار الذهب في الفترة الحالية، لأن الطلب أكثر من العرض في الوقت الحالي وهو سبب أساسي في زيادة الأسعار.

وقال واصف إن "الذهب ملاذ آمن للاستثمار حينما يكون المواطن لديه وعي استثماري في توقيت الشراء وكذلك البيع، وليس الشراء بشكل عشوائي، حيث يوجد ندرة من المعروض من الذهب بسبب تدافع المواطنين على الشراء، ما يؤدي إلى ارتفاعات ضخمة ومتتالية من الذهب".