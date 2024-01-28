اقتصاد العالم في 2024.. 9 محاور تكشف عن أكبر أزمة في 3 عقود

على الرغم من استمرار الضغوط التي تحاصر الاقتصاد العالمي منذ ظهور جائحة كورونا، لكن يبدو أن الأزمات سوف تتفاقم في 2024. حيث كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن البيانات أو المعطيات المتاحة تشير إلى أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي ستكون مخيبة للآمال خلال العام الحالي.

ورجح أن يشهد اقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عامًا.

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وقال البنك الدولي، إن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي. ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

فيما أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.

وذكر أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

أيضاً، من المرجح أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

وذكر أنه بعد أداء مخيب للآمال خلال العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

وقال إنه بنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية، ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019.

وأشار إلى أنه في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% خلال العام 2023.