برج "مرسيدس" في دبي.. شقق سعرها يصل إلى 10 ملايين دولار

ظهرت العلامة التجارية لشركة "مرسيدس بنز" على الشاشات بينما احتشد آلاف الضيوف في فندق يشتهر باستضافة أكبر سباق للخيول في دبي. وشهد هذا الحدث الجذاب الكشف عن أحدث برج فاخر في المدينة، حيث ستبلغ تكلفة بعض الشقق ما يصل إلى 10 ملايين دولار للوحدة الواحدة.

يتم بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار مع إطلالات على برج خليفة - أطول برج في العالم - من قبل شركة بن غاطي العقارية في أول شراكة من نوعها مع شركة صناعة السيارات الألمانية.

ويضم المبنى 150 شقة تبدأ أسعارها من 2.7 مليون دولار، وهو رهان آخر عالي المخاطر على سوق العقارات في دبي والذي برز كواحد من أهم الأسواق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

المشروع هو الأحدث في سلسلة من المشاريع التطويرية ذات العلامات التجارية، وهو جيب من السوق يشكل الآن جزءاً كبيراً من جميع مبيعات الشقق في المدينة. وفي العام الماضي، بدأت "بن غاطي" العمل على اتفاقية شراكة مع شركة "بوغاتي أوتوموبيلز" في مشروع سيتضمن مصاعد لنقل السيارات إلى البنتهاوس.

وتتعاون الشركة أيضاً مع شركة المجوهرات "جاكوب وشركاه" لبناء برج يبلغ طوله 500 متر (1640 قدماً) والذي من المقرر أن يصبح أطول مبنى سكني في العالم.

توقع بعض المحللين حدوث طفرة أقل في عام 2024 في القطاع العقاري في دبي. فيما يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي" أن ترتفع الأسعار بنسبة 12% إلى 18% هذا العام.

للاستفادة من ذلك، من المقرر أن تكمل شركة البناء 20 ألف منزل في 18 شهراً - وهو ضعف عدد العقارات التي بنتها في السنوات الخمس الماضية. وتمتلك بن غاطي شركة مقاولات تضم 5000 موظف يتعاملون مع كل شيء بدءاً من الهندسة وحتى البناء، مما يمكنها من البناء بسرعة. يتم الانتهاء من معظم مشاريعها في غضون 18 شهراً، ومن المقرر الانتهاء من التطويرات الفاخرة مثل أبراج مرسيدس بنز وبوغاتي في غضون 3 سنوات.

وقامت الشركة بشراء الأراضي، وأنفقت حوالي 330 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وتدرس جمع 500 مليون دولار من بيع السندات لتمويل المشاريع.

هجرة الثروة

وقال محمد بن غاطي في مقابلة: "سنشهد بالتأكيد المزيد من النمو هذا العام والعام التالي". "هناك هجرة واضحة للثروات قادمة إلى دبي وزيادة في عدد السكان، مما يوفر مجالاً للنمو العضوي في السوق".

لم يقتصر نمو الأسعار على المنتجات الفاخرة في السوق. منذ يناير 2020، ارتفعت الإيجارات بنحو 45%، في حين قفز متوسط أسعار المنازل بنسبة 35% تقريباً، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "CBRE Group Inc". وشهدت إيجارات الفلل بعضاً من أكبر الزيادات، حيث وصل متوسطها إلى 88.400 دولار.

وقال محمد بن غاطي: "عادة ما تكون بداية العام مؤشرا جيدا لما سيأتي بعد ذلك، ولم أشهد أي تباطؤ في النشاط أو تراجع في الأسعار". "لا أرى انهيارا محتملا في الأفق، وعندما تتراجع أسعار الفائدة، سنشهد المزيد من الاقتراض".

وقد باعت الشركة بالفعل 32 وحدة سكنية من أصل 182 في برج بوغاتي، حيث دفع المشترون ما يصل إلى 9624 درهماً (2620 دولاراً) للقدم المربع – وهي بعض من أعلى الأسعار في المدينة. وبالنسبة لبرج مرسيدس، قال المطور إنه باع جميع الشقق المتاحة في المرحلة الأولى، دون الكشف عن رقم.

وقال محمد بن غاطي: "الناس الذين يأتون إلى دبي، الكثير منهم لديهم بالفعل السيولة اللازمة لتخصيصها". "إنهم يريدون ملاذاً آمناً للاستثمار."