تاسع أكبر اقتصاد في العالم قد ينفصل عن أميركا.. ما لا تعرفه عن تكسا؟!

تتمتع ولاية تكساس باقتصاد قوي يحتل المرتبة التاسعة بين الأكبر في العالم، متفوقاً على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا. فهو يساهم بشكل كبير في قوة أميركا وازدهارها بشكل عام.

كما تعد الولاية الحدودية مع المكسيك، مركز الطاقة في الولايات المتحدة، حيث تنتج وتكرر معظم النفط والغاز في البلاد. كما أنها رائدة في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

قبل نحو 170 عاماً كانت تكساس دولة مستقلة لنحو 10 سنوات، اعترفت بها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، قبل أن تصوت على الانضمام إلى الولايات المتحدة وتصبح الولاية الـ 28 وقتها، بعد الحرب الأهلية.

وحتى من الناحية السياسية، فإن تكساس هي لاعب رئيسي في السياسة، حيث تمتلك ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية ومقاعد في الكونغرس في الولايات المتحدة. كما أن لها تأثيراً قوياً على قضايا الحدود مع المكسيك، وسياسات الهجرة، والأمن القومي.

اشتعل الخلاف مؤخراً بين حاكم ولاية تكساس بعد رفضه لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانضم 25 حاكم ولاية – ما يمثل نصف عدد الولايات الأميركية – لدعم حاكم تكساس فيما ينذر بحرب أهلية خاصة مع تدخل القوات الفيدرالية لإزالة الأسلاك الشائكة رغماً عن إرادة الولاية.

فما هي أهمية تكساس الاقتصادية للولايات المتحدة؟

تكساس هي ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث الحجم والسكان. تجاوز عدد سكان ولاية تكساس مؤخراً 30 مليون نسمة، لتنضم بذلك إلى ولاية كاليفورنيا باعتبارها الولاية الأخرى الوحيدة التي وصلت إلى الثلاثينات. إنها واحدة من أهم المواقع لاقتصاد البلاد وسوق العمل والصناعات الرئيسية.

تكساس هي أيضا حجر الزاوية في السياسة الأميركية. ويمنحها نطاقها وعدد سكانها نفوذاً كبيراً في المشهد السياسي. ومع ذلك، بغض النظر عمن سيتولى منصبه، تظل تكساس وفية لأصولها وأصيلة كما كانت دائماً. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الناس ينتقلون إلى هنا بأعداد كبيرة.

القوة الاقتصادية

قد تكون سمعت عبارة "كل شيء أكبر في تكساس". حسناً، هذا صحيح بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد متنوع بشكل ملحوظ. في حين أن الصناعات البتروكيماوية وتربية الماشية والصناعات التابعة لها هائلة، إلا أن هناك العديد من الصناعات القوية في الولاية.

الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والخدمات العسكرية والفضاء كلها مزدهرة وكانت كذلك لبعض الوقت. ناهيك عن صناعة الموسيقى. دون علم الكثيرين، تتمتع تكساس بأهم مشهد موسيقي في البلاد. وتعتبر أوستن عاصمة الموسيقى الحية في العالم.

لو كانت تكساس دولة، لكانت في المرتبة التاسعة في قائمة أكبر الاقتصادات. وهذا يجعلها متقدمة على دول مهمة مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا والمكسيك.

كما أن تكساس هي موطن لثاني أكبر قوة عمل مدنية على هذا الكوكب (أكثر من 14 مليون شخص). وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لوضعها الاقتصادي. بالإضافة إلى العدد الهائل من الأشخاص، تتمتع تكساس أيضاً ببنية تحتية ممتازة تلبي احتياجات الشركات الوطنية والدولية عن طريق البر والجو والبحر.

إجمالي الناتج المحلي

كما تحتل "تكساس"، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني والصادرات في الولايات المتحدة. هناك عدة أسباب أخرى لقوتها الاقتصادية. على سبيل المثال، استثمرت ولاية تكساس بشكل كبير في التعليم، بما في ذلك تعليم القوى العاملة. لديها أكثر من 180 كلية وجامعة.

وتنتج تكساس ما يقل قليلاً عن نصف نفط الولايات المتحدة، وحوالي ربع الغاز الطبيعي، وهي الولاية الرائدة في مجال طاقة الرياح والثانية في مجال الطاقة الشمسية. انتقلت العديد من الشركات الكبيرة إلى تكساس في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "Dell"، و"تسلا"، و"هيوليت باكارد".

ولا يوجد في تكساس ضريبة دخل، مما يجعلها مكاناً جذاباً للموظفين والشركات. يمكن للشركات تقديم عروض مغرية لعمالها، مما يزيد من تحفيز الاقتصاد وتسريع نموه.

والخبر السار بالنسبة لسكان تكساس هو أن هذه العوامل تبدو جاهزة للتحسن بشكل أكبر، مما يعزز مكانتها كموقع أساسي.

الولاية الرائدة في خلق فرص العمل

معظم الناس يدركون الحوافز الضريبية للعمل في ولاية تكساس. إنها واحدة من 7 ولايات فقط يشعر فيها العمال بالقيمة الإجمالية لراتبهم. وعلى الرغم من أنها ليست فريدة من نوعها فيما يتعلق بضريبة الدخل، إلا أنها لا تزال تقود البلاد في خلق فرص العمل. إن ضريبة الشركات والدخل وحدها لا تؤثر بالضرورة على الجماهير.

كما يتمتع السكان المحليون بمستوى تعليمي عالٍ، والصناعات المزدهرة تعني دخول المزيد من العمال الطموحين إلى الولاية يومياً. توفر تكساس الفرص لأولئك الذين يبحثون عن وظائف محلية ودولية.

لقد وفرت تكساس فرص عمل جديدة أكثر من أي ولاية أميركية أخرى خلال العام الماضي، مع أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة. ويبلغ معدل خلق فرص العمل حوالي 4% سنوياً، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 2.7%.

ويبلغ معدل البطالة فيها 4.1%، مما يعني أن معظم القوى العاملة البالغ عددها 14 مليون شخص لديها وظيفة. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قادت ولاية تكساس البلاد في النمو السكاني. وطالما استمرت فرص العمل، سيستمر تدفق العمال والأسر.

إنتاج الطاقة

تكساس هي مركز الطاقة في الولايات المتحدة. وكما ذكرنا سابقاً، فهي المنطقة الرائدة في إنتاج النفط الخام والغاز في البلاد، حيث تمثل 42% من النفط الخام و27% من إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى البلاد. وتقوم تكساس أيضاً بتكرير حوالي ثلث النفط في الولايات المتحدة سنوياً.

ومن المثير للاهتمام أن طاقة الرياح تجاوزت توليد الطاقة النووية والطاقة التي تعمل بالفحم في تكساس خلال العقود القليلة الماضية. إنها أكبر منتج للطاقة في جميع الأقسام.

في حين أن تكساس تقود الطريق أيضاً في استهلاك الطاقة، يتم استخدام الكثير من الوقود لتشغيل اقتصادها الصناعي. لذلك هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا. تعد الولاية رائدة في عالم الطاقة المتجددة وهي موطن لبعض أكبر مزارع الرياح في العالم بأسره.

الفضاء

تكساس هي واحدة من أبرز الولايات في الولايات المتحدة في عالم الطيران. يعمل أكثر من 148000 شخص في تكساس بشكل مباشر في صناعات الطيران والفضاء، عبر 1400 منظمة. تحتل تكساس المرتبة الأولى في البلاد من حيث التوظيف في هذه الصناعات.

يوجد في تكساس 1450 مطاراً (خاصاً وعاماً)، وهو عدد أكبر بكثير من أي ولاية أخرى. لإعطاء سياق هذا الرقم، تأتي ألاسكا في المرتبة الثانية في القائمة بـ 549. وقد أدى تأثير صناعة الطيران في تكساس إلى أن تصبح الموقع الأكثر تفضيلاً لأعمال الفضاء الجوي. منذ عام 2015، تم منح 52000 درجة علمية متعلقة بالطيران في تكساس.

تعد تكساس موطناً لمركز ليندون جونسون الفضائي التابع لناسا (هيوستن)، والذي كان بمثابة مركز التحكم في المهمة لمهمات فضائية متعددة من الولايات المتحدة. تم تدريب باز ألدرين ونيل أرمسترونغ وإعدادهما لمهمة أبولو 11 في تكساس، وهو الآن موقع التدريب الأساسي لرواد الفضاء الأميركيين.

أدى هذا الارتباط التاريخي بالفضاء إلى قيام العديد من شركات الطيران والفضاء الكبرى بإنشاء مقراتها الرئيسية هناك. تعمل شركات لوكهيد مارتن، وخطوط ساوثويست الجوية، والخطوط الجوية الأميركية، وبوينغ جميعها انطلاقاً من تكساس.

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX التابعة لـ "إيلون ماسك"، موقع الإطلاق التجاري الأول في العالم في جنوب تكساس، مما يضمن مكانة تكساس كوجهة رائدة للفضاء في الحاضر والمستقبل.