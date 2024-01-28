"أوربكس" للعربية: الأسواق واثقة من قدرة "الفيدرالي" على كبح التضخم

أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي تراجع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مستوى 3% لأول مرة منذ العام 2021.

وأكد كبير استراتيجيي الأسواق في شركة "أوربكس"، عاصم منصور، أن هذه البيانات مرحب بها من قبل "الفيدرالي" الأميركي، لأنها تجعل الأسواق على ثقة كبير من قدرة "الفيدرالي" على كبح جماح معدلات التضخم، والنزول بها إلى أقل من مستوى 3%.

وأضاف منصور في مقابلة مع "العربية Business"، أنه بعد هذه البيانات بات من شبه المؤكد أن "المركزي" الأميركي، سيعمد إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وتابع: هذه البيانات تؤشر أيضا إلى أنه من شبه المؤكد أن تخفيضات أسعار الفائدة سيبدأ خلال اجتماع مايو/أيار المقبل، وبالرغم من قوة البيانات، الاقتصادية فيما يتعلق بالناتج الإجمالي إلا أن الهبوط الناعم هو المتوقع حالياً.

كان تقرير لوزارة التجارة الأميركي أظهر أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بـ 0.2% في ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري، وجاء متماشيا مع توقعات المحللين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بـ 2.6%. أما من ناحية المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود، فقد أظهرت البيانات ارتفاعه بـ 0.2% على أساس شهري. فيما ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي سنويا بـ 2.9% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 3%.