إيلون ماسك يحذر عمال "تسلا".. ستنامون على خط الإنتاج لبناء سيارة كهربائية ثورية

حذر إيلون ماسك عمال شركة تسلا من الاستعداد لزيادة الإنتاج الصعبة أثناء استعراضه لخطط بناء سيارة ذات سوق واسعة النطاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مكالمة أرباح الشركة الأسبوع الماضي، إن بناء الجيل التالي من السيارات الكهربائية من تسلا، والذي من المقرر أن يدخل الإنتاج في عام 2025، سيتطلب من عمال تسلا العيش والنوم على خط التصنيع في مصنع الشركة في تكساس.

وأضاف ماسك: "سيكون ذلك بمثابة منحدر إنتاج صعب. سوف ننام على الخط، عملياً".

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يُقال فيها إن عمال شركة تسلا يضطرون إلى النوم على خطوط التصنيع للوفاء بالمواعيد النهائية للإنتاج الخاصة بالشركة، وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال عامل سابق في مصنع تسلا في فريمونت، كاليفورنيا، لموقع The Verge، إن الموظفين ينامون على أرضية المصنع بعد نوبات عمل مدتها 12 ساعة. وقال ماسك إنه كان ينام تحت مكتبه لنحو 3 سنوات متتالية - كان يعيش فيها بشكل أساسي في منشآت التصنيع التابعة لشركة تسلا.

وأوضح ماسك أن سيارة الجيل التالي من تسلا، والتي ذكرت رويترز أنها سيارة كهربائية واسعة النطاق وبأسعار معقولة تحمل الاسم الرمزي "Redwood"، من المقرر أن تدخل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 في مصنع Texas Gigafactory التابع للشركة - على الرغم من اعترافه بأنه غالباً ما يكون متفائلاً. مع التوقيت، ولم يتمكن بعد من التنبؤ بعدد المركبات التي ستنتجها تسلا في البداية.

يمكن أن يواجه عمال شركة تسلا شكلاً متزايداً مما أطلق عليه ماسك سابقاً اسم "جحيم الإنتاج" أثناء زيادة إنتاج تسلا موديل 3 لعام 2017.

وقال ماسك: "هناك الكثير من التكنولوجيا الجديدة، وكمية هائلة من تكنولوجيا التصنيع الثورية الجديدة هنا".

وأضاف: "أنا واثق من أنه بمجرد إطلاقها، ستكون أعلى من أي تكنولوجيا تصنيع أخرى موجودة في أي مكان في العالم. إنه المستوى التالي".

وقد ألمح الملياردير لسنوات إلى أن شركة تسلا تخطط لإطلاق سيارة كهربائية أرخص من المتوقع أن تكلف أقل من 30 ألف دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة من الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية الصينية التي تعطي الأولوية للسيارات ذات الأسعار المعقولة، حيث تجاوزت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الصينية BYD مؤخراً شركة صناعة السيارات الأميركية كأكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم. لكن شركة BYD لا تبيع سياراتها في الولايات المتحدة بعد.