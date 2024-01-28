"ماكينزي سكوت" تقلص حصتها في أمازون بمقدار 10 مليارات دولار

واصلت "ماكينزي سكوت"، طليقة الملياردير، جيف بيزوس، ببيع أسهم أمازون بمليارات الدولارات.

وفي عام 2023، قامت بتفريغ ما يقرب من 65.3 مليون سهم من أمازون، تبلغ قيمتها حالياً أكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً للإيداع.

وبعد الانتهاء من طلاقها من مؤسس أمازون جيف بيزوس في عام 2019، أصبحت سكوت أغنى امرأة في العالم، حيث حصلت على نحو 19.7 مليون سهم، أي ما يعادل 4% من إجمالي أسهم أمازون القائمة، في التسوية. ومنذ ذلك الحين باعت أجزاء من حصتها في أمازون، وتبرعت بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية.

واحتفظ بيزوس بحقوق التصويت على أسهم سكوت كجزء من الاتفاقية، ولهذا السبب أبلغ عنها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات عند الكشف عن حصته البالغة 11.5% في الشركة.

وفي عام 2019، وقعت سكوت على تعهد العطاء، وهو وعد وقعه مئات من أغنى أغنياء العالم بالتخلي عن غالبية ثرواتهم. وقد تم التوقيع على التعهد من قبل عمالقة الأعمال مثل وارن بافيت، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ.

بيزوس ليس من الموقعين، رغم أنه قال لشبكة "CNN" في عام 2022 إنه يخطط لتخصيص الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وفي ديسمبر، أعلنت سكوت أنها قدمت تبرعات بقيمة 2.15 مليار دولار خلال العام الماضي من خلال مؤسستها، Yield Giving. وبحسب الإعلان، فقد تبرعت المنظمة غير الربحية لـ 360 منظمة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وعلى الرغم من أن سكوت باعت ما قيمته مليارات الدولارات من أسهم أمازون في السنوات الأخيرة، إلا أن صافي ثروتها لا يزال أكثر من 37 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.