قطاع السلع الفاخرة في الصين يعود للنمو.. هذه فرص استثمارية جديدة في الأفق

تنتعش مبيعات السلع الفاخرة في الصين، وعلى الرغم من أنها لم تعد إلى مستويات عام 2021 بعد، إلا أن محللي الصناعة والإصدارات المالية من العلامات التجارية الكبرى يشيرون إلى فرص نمو جديدة مقارنة بما قبل الوباء.

كانت "LVMH" أحدث شركة فاخرة تعلن عن نتائج عام 2023 يوم الخميس الماضي، وأشارت إلى أن الأزياء والسلع الجلدية شهدت نموًا بأكثر من 30% في الصين خلال ديسمبر.

وأظهرت نتائج الشركة أنه على الرغم من بعض الاستئناف للسفر إلى الخارج، فإن المزيد من المستهلكين الصينيين يشترون المنتجات الفاخرة للمنزل.

وقال برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH، في مكالمة هاتفية حول الأرباح، وفقًا لنص FactSet: "فيما يتعلق بحجم المتاجر في الصين، هناك ضعف عدد العملاء الصينيين عما كان عليه في عام 2019".

وأضاف: "هذا يعني أن المشتريات المحلية في الصين نمت بشكل كبير، لذا يتعين علينا تلبية ذلك".

ونما سوق المنتجات الفاخرة الشخصية في الصين بنحو 12% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 400 مليار يوان (56.43 مليار دولار)، وفقاً لشركة Bain & Company الاستشارية.

في حين أن هذا لم يعد بعد إلى مستويات عام 2021، بسبب ضعف معنويات المستهلكين واستئناف بعض التسوق الفاخر في الخارج، تتوقع Bain أن ينمو سوق المنتجات الفاخرة المحلية فقط في السنوات المقبلة.

وقالت ويوي شينغ، الشريكة في Bain في قسم المنتجات الاستهلاكية وممارسات البيع بالتجزئة في الصين الكبرى، إن المشتريات الفاخرة في الصين شكلت حوالي 16% من السوق العالمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% على الأقل في عام 2030.

وقالت في مقابلة مع "CNBC" الأميركية: "تشير كل هذه البيانات إلى أهمية المستهلك الصيني للسلع الفاخرة والسوق الصينية".

وقالت شركة ريتشمونت، الشركة الأم لكارتييه، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المبيعات في الصين وهونغ كونغ وماكاو نمت بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

وفي مكالمة هاتفية حول الأرباح، وصف المدير المالي للشركة بوركهارت جروند الأعمال الصينية بشكل عام بأنها "إعادة بناء"، خاصة في سياق الركود العقاري المطول والانتعاش البطيء للسياحة الخارجية من قبل المتسوقين الصينيين.

كان المستهلكون في الصين مترددين في الإنفاق في السنوات القليلة الماضية بسبب عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي والتباطؤ الواسع النطاق في النمو الاقتصادي.

وقال شينغ من شركة Bain إن العلامات التجارية الفاخرة تحولت بشكل متزايد إلى القنوات عبر الإنترنت لضمان مشاركة العملاء. وأضافت أن الشركات التي حققت أداءً جيدًا في عام 2023 باعت سلعًا فاخرة تعتبر قابلة للاستثمار، ولها جوانب مميزة ستستمر على مر السنين.

العلامات التجارية والأسواق المتخصصة

وبشكل إجمالي، انتعش حوالي نصف العلامات التجارية الرائدة والعديد من العلامات التجارية المتخصصة، إلى مستويات مبيعات عام 2021، حسبما ذكر تقرير Bain، دون مشاركة أسماء محددة.

وقال التقرير: "لقد حققت العلامات التجارية المتخصصة التي استثمرت باستمرار في بناء جاذبية العلامة التجارية على مدار عدة سنوات نجاحًا".

وبينما تتنافس الشركات على شريحة من السوق الاستهلاكية الصينية، فإن إحدى القطاعات الناشئة هي الفراش والكتان الفاخرة.

وقد تم عقد أربع صفقات استثمارية على الأقل في هذه الفئة خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وفقًا لبيانات PitchBook. وكانت آخر صفقة مدرجة هي الاستحواذ في أغسطس على شركة Frette الإيطالية للمفروشات الفاخرة من قبل مستثمرين من بينهم دينج شيزونج، رئيس شركة الملابس الرياضية الصينية Anta.

وقال آشلي دودارينوك، مؤسس شركة ChoZan، وهي شركة استشارات تسويقية صينية: "إن مواقف المستهلكين تجاه منتجات الفراش تتغير تدريجياً، مع وجود المزيد من المستهلكين الراغبين في دفع ثمن الفراش عالي الجودة والتركيز بشكل أكبر على جودة المنتج ووظائفه والخدمات الإضافية".

وأشارت إلى أن العلامات التجارية المحلية للمنسوجات المنزلية "تتابع بنشاط "الابتكارات التكنولوجية" وتستكشف سوق الفراش الفاخر لتلبية طلبات المستهلكين".

ومع ذلك، فإن السوق المحتملة غير مستغلة نسبيا.

في حين أن المستهلكين الأميركيين يمثلون أكثر من 40% من السوق العالمية لمنسوجات الأسِرَّة والحمامات الفاخرة، فإن المستهلكين الصينيين يمثلون حاليًا حوالي 5% فقط أو أقل، وفقًا لتقديرات معهد أبحاث المستهلك التابع لشركة ZWC Partners.

ووجد بحثهم أن قطاع الرفاهية الصينية الفاخرة وبأسعار معقولة من سوق الأسرة والحمامات والمنسوجات بلغ حوالي 700 مليون دولار في عام 2023، وهو جزء صغير من سوق الفراش المحلية التي يبلغ حجمها حوالي 10 مليارات دولار.