مدفوعات مصر لشراء الطاقة الشمسية من مجمع "بنبان" تتجاوز مليار جنيه شهرياً

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية عن ارتفاع المدفوعات الشهرية لشراء الطاقة الشمسية المنتجة من المشروعات المنفذة بنظام تعريفة التغذية في مجمع "بنبان" بمحافظة أسوان المصرية إلى أكثر من مليار جنيه بعد انخفاض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى نحو 30.90 جنيه للدولار.

أوضحت المصادر لـ"العربية Business"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بسداد قيمة الطاقة المشتراة بانتظام ودون تأخير، وتسدد مستحقات مطوري مشروعات الطاقة الشمسية في مجمع "بنبان" بالجنيه المصري والبنك المركزي يقوم بتدبير الدولار للشركات وفقا للاتفاق الموقع في اتفاقية شراء الطاقة.

وتنص اتفاقية الشراء على سداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لنحو 70% من قيمة تعريفة الكيلووات بسعر الدولار وقت الاستحقاق بالسعر الرسمي بالبنك المركزي، و30% بسعر الدولار وقت التعاقد على اتفاقية الشراء وكان يتراوح سعر صرف الدولار حينها بين 7.40 و8 جنيهات للدولار الواحد.

ويضم مجمع الطاقة الشمسية في منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان جنوب مصر، 32 محطة لإنتاج الكهرباء ضمن برنامج تعريفة التغذية بقدرات إجمالية تصل إلى 1465 ميغاواط واستثمارات إجمالية تصل 2 مليار دولار.

وأطلقت الحكومة المصرية برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014، وتمكنت شركتان فقط من تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى بقدرة 100 ميغاوات، وتبيع القدرات المنتجة بنحو 14.3 سنت دولار لكل كيلووات.

وبدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية في عام 2016، وتم تنفيذ 32 مشروعاً، وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكيلووات ساعة من هذه المحطات بنحو 8.4 سنت دولار.

ووفقاً للضوابط والإجراءات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقواعد تأسيس شركات الطاقة المتجددة لا يجوز بيع الشركات رسمياً قبل بدء التشغيل التجاري، ويجب أن يمتلك التحالف المؤهل نسبة 51% من أسهم الشركة.

وألا تقل نسبة مساهمة قائد التحالف عن 25% من إجمالي 51%، حتى لا يتخارج قائد التحالف من المشروع أو يقلل نسبته قبل عامين من التشغيل التجاري.

وأضافت المصادر، أن المشترى والبائع لابد أن يحصلا على موافقة وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل بيع الشركة المالكة للمشروع.