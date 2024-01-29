وزير البترول المصري للعربية: استثمارات الشركات الأجنبية ستكون عند مستوى العام الماضي

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده وضعت استراتيجية لمزيج الطاقة تتضمن جميع أنواع الطاقة.

وأكد الملا في مقابلة مع "العربية Business"، على اهتمام الحكومة بالتحول في قطاع الطاقة واهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر، متوقعا استمرار استثمارات تلك الشركات عند نفس مستوى العام الماضي.

وأوضح الوزير أن استراتيجية مزيج الطاقة تتضمن كل أنواع الطاقة والبداية بالطاقة الأحفورية الأصلية سواء الغاز أو الوقود التقليدي، بجانب الطاقات الجديدة والمتجددة، وتعمل عليها وزارة الكهرباء حيث يجري التوسع في توليد الطاقة من الشمس والرياح، بالإضافة إلى المحطة النووية.

وأكد الملا أن الإسراع في كل عناصر تحول الطاقة مطلوب لتأكيد مصر على انتقال الطاقة، متوقعاً إسراع الكثير من الشركات في تحول الطاقة نظراً للحجم الكبير من الاستهلاك في مصر وهو ما يشجع أي مستثمر.

وأشار الوزير إلى العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لتقليل الفاقد، وهو ما ستركز عليه الحكومة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر كعنصر جديد تعمل عليه الوزارة بقوة ووضعت الدولة عناصر حوكمة وحوافز للاستثمار فيه وتوجد شركات جادة تستثمر فيه حالياً في مصر.

وأكد أن منظومة التحول متكاملة مع تسارع التحول في الفترة المقبلة، بالتزامن مع العمل على تقليل الانبعاثات والتوسع فيه.

وبشأن الأسمدة الخضراء، قال طارق الملا، إن مصر لديها بنية تحتية في تصدير الأسمدة وبالتالي يسهل التحول إلى الأمونيا الخضراء عبر إزالة عنصر الكربون، وتعمل الوزارة على عدة مشروع في الأمونيا الخضراء حالياً.

وأوضح وزير البترول المصري أنه يجري تحديد حجم الاستثمارات في قطاع البترول خلال 2024، عبر العمل مع الشركات الأجنبية، متوقعاً أن تكون عند نفس مستوى العام الماضي.