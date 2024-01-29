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سامسونغ غالاكسي
سامسونغ غالاكسي
سامسونغ

"سامسونغ" تلجأ إلى "بايدو" في الصين لدعم حصتها السوقية للهواتف

"بايدو" ستملأ الفراغ الذي خلفه غياب خدمات الذكاء الاصطناعي من "غوغل"

دبي - العربية.نت
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ستعرض شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، تطبيق "Ernie Bot" من شركة "بايدو" الصينية باعتباره عامل جذب رئيسي لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة "Galaxy S24" في الصين.

وقالت بايدو في بيان لها إن الشركة الكورية الجنوبية طرحت أحدث عائلة هواتفها كأول موجة من الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وستساعد أدوات الذكاء الاصطناعي من بايدو في تلخيص النص وتنظيمه وترجمته. كما أنها ستوفر دعماً خلفياً لميزة "دائرة البحث" الخاصة بسامسونغ، والتي يتم التعامل معها بواسطة شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابيت" في الأسواق الأخرى.

يوفر برنامج أندرويد الذي تنتجه شركة غوغل العمود الفقري لغالبية الهواتف الذكية في الصين، ولكن خدمات الهاتف المحمول الإضافية ومتجر التطبيقات الخاص بالشركة غير متاحين، مما يترك الأمر للشركات المحلية لملء الفجوات ببدائل مثل WeChat التابع لشركة "تينسنت". بالنسبة لشركة بايدو، تمثل صفقة سامسونغ أحد كبار المتبنين لبرنامج Ernie AI، وهو أحد أوائل وأفضل الجهود لإنشاء منافس صيني لـ ChatGPT التابع لشركة OpenAI.

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لقد انهارت حصة سامسونغ في السوق في أكبر ساحة للهواتف الذكية في العالم في السنوات الماضية إلى ما يقرب من 1-2%، حيث تفوقت عليها أجهزة آيفون التي تنتجها شركة "أبل"، بالإضافة إلى العلامات التجارية المحلية من "شاومي"، و"هواوي". وقد يكون عرض Ernie بشكل بارز جذاباً الملايين من المستخدمين الحاليين، حيث تحافظ الشركة الكورية على وجودها العالمي وتحاول أن تكون رائدة في فئة رئيسية جديدة مع الأجهزة القابلة للطي.

من جانبه، قال محلل "بلومبرغ إنتليجنس"، روبرت ليا: "إن قرار سامسونغ باستخدام نموذج إرني للذكاء الاصطناعي ذي اللغات الكبيرة في طراز هاتفها الذكي Galaxy 24 القادم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصين هو بمثابة تأييد لمكانة بايدو باعتبارها لاعباً صينياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي". وأضاف "على الرغم من أن هذا الأمر إيجابي بالنسبة للمعنويات، إلا أننا لا نتوقع فائدة مالية مادية لشركة بايدو نظراً لانهيار حصة سامسونغ التي كانت رائدة في سوق الهواتف المحمولة في الصين".

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