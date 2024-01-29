"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" يكشفان عن متاجرة رابحة باستخدام اليورو

أدت التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة الأوروبية إلى جعل اليورو مرشحاً رئيسياً لتمويل صفقات تجارة الديون المحمولة أو ما يعرف بـ"Carry-Trade"، مما يزيد من الضغط على العملة الموحدة.

ويشير مصطلح "Carry-Trade" إلى عملية الاقتراض بعملة دولة أو منطقة منخفضة الفائدة واستثمار الأموال في عملة أخرى تحمل فائدة أعلى، مع الاستفادة بفارق الفائدة بين العملتين، ويعتمد نجاح هذه المتاجرة على توقعات اتجاهات العملة المقترض بها والمستثمر فيها.

وتوصي مجموعة غولدمان ساكس وشركة جيه بي مورغان بالاقتراض باليورو لشراء عملات أكثر خطورة وذات عائد أعلى. ويفضل مديرو الأموال في شركتي "Allspring Global Investments"، و"Ninety One Asset Management" التداول مقابل عملات الأسواق الناشئة، في حين تراهن Allspring أيضاً على انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتلقت هذه القناعات دفعة الأسبوع الماضي، حيث انتهى الأمر برئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى فتح الباب أمام تخفيضات مبكرة، مما ساعد اليورو على تحقيق أسوأ أداء أسبوعي بين نظرائه في مجموعة العشرة. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.5% في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 4% في الولايات المتحدة.

إن ظهور اليورو كعملة تمويل شعبية قد يكون له عواقب بعيدة المدى. على مدى العامين الماضيين، كانت أسعار الفائدة دون الصفر في بنك اليابان تعني أن تكلفة اقتراض الين أقل، ودفعت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ولكن مع تزايد ثقة المتداولين في أن الارتفاع قادم، فإنهم يبحثون عن بدائل.

وقال رئيس قسم العملة العالمية وأسعار الفائدة واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك غولدمان ساكس، كاماكشيا تريفيدي: "يواجه اليورو عدداً من الرياح المعاكسة الشديدة"، بما في ذلك اقتصاد ألمانيا المتعثر وضعف نشاط القطاع الخاص". وأضاف "يظل خيار التمويل جذاباً".

أسعار الفائدة

وعلى الرغم من إصرارها على عدم تغيير موقفها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فإن اعتراف لاغارد يوم الخميس بتعثر النمو الاقتصادي وتهدئة ضغط الأجور واستمرار تباطؤ التضخم كان كل ما يحتاجه المتداولون لتسعير خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في أبريل/نيسان بشكل كامل تقريباً.

وقالت مديرة المحفظة الاستثمارية في شركة "Allspring Global Investments"، لورين فان بيلجون: "يبدو النمو في أوروبا أكثر خطورة من أي مكان آخر في مجموعة العشرة". وهذا "قد يخلق مساحة للبنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة في الربع الثاني، قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

أضافت Allspring مراكز اليورو ذات الوزن المنخفض مقابل الدولار الأميركي عبر محافظ السندات العالمية هذا الشهر. وقالت إن التقلبات المنخفضة لليورو ــ سعر الفائدة الضمني لشهر واحد في مقابل الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ عامين ــ تجعله واحداً من الطرق المفضلة لدى فان بيلجون لتمويل المراكز في عملات الأسواق الناشئة ذات العائدات الأعلى.

ويراهن بنك غولدمان ساكس على ضعف اليورو مقابل الروبية الهندية، متوقعا أن ينخفض بنحو 3% إلى 88 روبية. وبالنسبة للتجارة الأكثر خطورة، فإنهم يوصون ببيع اليورو مقابل البيزو المكسيكي والريال البرازيلي.

وفي بنك جيه بي مورغان، يرى الاستراتيجيون أن قوة الاقتصاد الأميركي والمخاطر الجيوسياسية وضعف منطقة اليورو تعيق انتعاش العملة الموحدة. وانخفضت العملة بنسبة 1.6% منذ بداية العام.

وقالت ميرا تشاندان، الرئيس المشارك لاستراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك جيه بي مورغان، إن اليورو "من الأفضل استخدامه كممول وليس كمرشح للتعافي مع تحول البنوك المركزية إلى السياسة النقدية الميسرة".

في حين أن التجارة قد تكون أكثر نجاحاً عندما يتم تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة رسمياً، إلا أنها قد دفعت بالفعل نسبة إلى الدولار.

وحقق شراء البيزو الأرجنتيني ذو العائد المرتفع باليورو المقترض عائدا بنسبة 8% هذا الشهر، مقارنة بـ 6% إذا تم استخدام الدولار بدلا من ذلك، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. ومقابل الين، حققت هذه المتاجرة عائد بنسبة 11%.

متباينة في جدية

وقال رئيس أبحاث العملات لمجموعة العشرة في بنك "كريدي أجريكول"، إن العملاء يناقشون بيع اليورو على المكشوف مقابل البيزو المكسيكي والريال والروبية.

وأضاف: "قد تصبح هذه أكثر جاذبية بمجرد أن تبدأ دورات سياسة بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي في التباعد بشكل جدي عن الربع الثاني".

وفي الوقت نفسه، يقول أوجو لانسيوني، من نيوبيرجر بيرمان، ومايكل ساجر من CIBC لإدارة الأصول، إن هناك خيارات أفضل من اليورو. وكلاهما يفضل الفرنك السويسري، في حين يقترح ارتفاع أيضاً الرنمينبي الصيني.

ولكن مع تضييق فجوة أسعار الفائدة بين اليابان وأوروبا، يبدو من المرجح أن يتغير الحذر من الين إلى اليورو.

وقال رئيس قسم نمو الأصول المتعددة في شركة "Ninety One Asset Management"، الذي يراهن على أن اليورو سوف ينخفض مقابل الين، إيان كننغهام: "إن أكبر عدم تناسق في تحديد المراكز خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة سيكون بين أوروبا واليابان". وكان يستخدم اليورو المقترض لشراء الليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والبيزو التشيلي.

"بالنسبة لما تم تسعيره، سوف تضطر أوروبا إلى التخفيف واليابان إلى تشديد السياسة النقدية".