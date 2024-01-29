"غيانا" الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.. ولكن!

دعا الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء استفتاء في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023 للحصول على الموافقة على ضم إقليم إيسيكويبو، التي تشكل ثلثي أراضي غيانا. ووافق عليها الفنزويليون على الرغم من أن النزاع تم حله بالفعل من قبل محكمة دولية في عام 1899، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال تيرينس بلاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Guyana Business Journal": "ما حدث هو أن الأمر تفاقم بسبب اكتشاف النفط (في غيانا)." "هذا الاكتشاف جعل الأمر يبدو أكثر جاذبية لفنزويلا لمتابعة مسار العمل هذا".

لقد جعل اكتشاف النفط في عام 2015 غيانا الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، حيث سجل أعلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي في العالم في عامي 2022 و2023. وتختلف القصة عبر حدود غيانا. تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن ذلك لم يمنع اقتصادها من الانهيار منذ أن تولى مادورو السلطة في عام 2013.

وقالت المدير في مجموعة المنتجين الجدد، فاليري مارسيل: "لا تملك فنزويلا مصادر دعم حقيقية في طموحاتها للسيطرة على أراضي غيانا، في حين يقف القانون الدولي العام إلى جانب غيانا، فضلاً عن التحالف مع الولايات المتحدة". "لذلك أعتقد أن المخاوف التي شعرت بها غيانا في الماضي في هذه المرحلة أقل بكثير. إنها تشعر بثقة أكبر في مواجهة جارتها الكبيرة”.

كان التقدم الاقتصادي المفاجئ في غيانا أيضاً على قائمة المراقبة لخبراء النفط. وفي حين يبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي الملحوظ في غيانا مثيراً للإعجاب على الورق، فإن المنتقدين يسلطون الضوء على أن المؤسسات الديمقراطية الضعيفة في البلاد والسياسة المنقسمة بشدة على أسس عرقية من الممكن أن تتسبب في معاناة الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الإنجليزية في أميركا الجنوبية مما يسمى لعنة الموارد.

وقال محلل الطاقة في مجموعة أوراسيا، جريجوري برو: "غيانا تقف عند مفترق طرق في تاريخها". "إنها على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الدول المنتجة للنفط إثارة وأهمية في العالم".