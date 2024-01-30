أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 213 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق، اليوم الثلاثاء، عن أرباح قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة (213 مليار دولار) في عام 2023، بدعم من عوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.

وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، إن النتيجة تمثل أعلى عائد له بالكرونة على الإطلاق، حيث وصل عائد الصندوق على الاستثمار في العام الماضي إلى 16.1%. وكان ذلك أقل بمقدار 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.

ويأتي ذلك بعد خسارة قياسية قدرها 1.64 تريليون كرونة لعام 2022 بأكمله، والتي أرجعها الصندوق إلى ظروف السوق “غير العادية للغاية” في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمارات، نيكولاي تانجن، في بيان: "على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، فإن سوق الأسهم في عام 2023 كان قويا للغاية، مقارنة بعام ضعيف في 2022".

وأضاف: "كان أداء أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص جيداً للغاية".

تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 8500 شركة في 70 دولة حول العالم.

في العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن عائدها على استثمارات الأسهم بلغ 21.3%، وبلغ عائدها على استثمارات الدخل الثابت 6.1%، بينما عائد الاستثمارات في العقارات غير المدرجة -12.4%.

وقال الصندوق إن العام السلبي لاستثماراته العقارية غير المدرجة يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

وعائد الصندوق 3.7% على الاستثمارات في البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة في عام 2023.

وفي نهاية العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن ما يقرب من 80% من الصندوق تم استثماره في الأسهم، و27.1% في الدخل الثابت، و1.9% في العقارات غير المدرجة، و0.1% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

وعندما سئل في مؤتمر صحفي عن القضايا الجيوسياسية التي من المحتمل أن تؤثر على الأسهم في عام 2024، أجاب تانجن من بنك نورجيس لإدارة الاستثمار: "الأمر هو أن لديك نقاط جيوسياسية ساخنة في الكثير من الأماكن هذه الأيام".

"إذن، ما هي تلك التي نحتاج إلى البحث عنها؟ حسناً، التوتر بين أميركا والصين له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية. وتابع: "إن حقيقة أن الناس يقتربون أكثر من الخارج وينقلون الإنتاج بالقرب من منازلهم هي قوة تضخمية".

"إننا نشهد تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من خلال طرق التجارة الأطول [و] ارتفاع تكاليف الشحن. لذلك، هذا سلبي. وبطبيعة الحال، فإن المواقف الجيوسياسية الأكثر رعبا هي تلك التي لا تعرف شيئا عنها، والتي لم تحدث بعد.