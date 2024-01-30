تصريح كاشف من نجيب ساويرس حول "أزمة الدولار" في مصر

وصف الملياردير المصري، نجيب ساويرس، التأخير في القرارات الاقتصادية المطلوبة بـ "المصيبة"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، مشيراً إلى أن التأخير يزيد من حجم الوضع الحرج.

وقال ساويرس، إن أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض أي كميات من الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لن يحالفها النجاح، مقترحاً البداية بسعر السوق السوداء والنزول تدريجياً مع توفير قنوات رسمية تساوي بين السعرين.

وكتب ساويرس: "التأخير في القرارت المطلوبة …مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه …وأي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح.. الصح هو البداية من سعر السوق السوداء وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض فكل من لديه دولارات سوف يوافق علي البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوي السعرين".

كما ألمح "ساويرس"، إلى ضرورة تحديد الاتجاه الاقتصادي من جانب الحكومة المصرية، وعدم مسك العصا من المنتصف بوجود اقتصاد الدولة والسوق الحر في آن واحد.

إذ أعاد ساويرس تغريد صورة لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغريت ثاتشر، كُتب عليها: "الوقوف في منتصف الطرق خطر للغاية، إذ يعرضك للصدمات من الزحام من كلا الجانبين".

ثاتشر، هي رئيسة الوزراء البريطانية التي أعادت هيكلة اقتصاد بلادها بصورة فاعلة، عبر خصخصة العديد من شركات القطاع العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد بلادها وانتهاج الرأسمالية، أو السوق الحر عبر تطبيقها السياسات بصورة حازمة على كافة الأطراف، رغم الانتقاضات التي تعرضت لها طوال فترة رئاستها لمجلس الوزراء البريطاني، والتي تعد الأطول خلال القرن العشرين لتلقب بامتياز بلقب "المرأة الحديدية".