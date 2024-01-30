خبير للعربية: توقعات بزيادة إنفاق "أرامكو" على الطاقة المتجددة والبتروكيماويات

قال الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن التوجيه الذي تلقته شركة أرامكو السعودية اليوم من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا الذي كان متوقعا عام 2027 له أسباب متعددة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"،أنه لا أحد يمكن أن يشكك في أن الطلب على النفط سيتزايد حتى عام 2040 أو ما بعد ذلك لكن "أرامكو" استثمرت مؤخرا في مشاريع الغاز الطبيعي خصوصا بشرق المملكة في حقل الجافورة ولديها توفير قريب من مليوني برميل يوميا للتصدير من مشاريع الغاز فكان متوقع أن أرامكو يكون لديها 3 ملايين برميل، 2 مليون من مشاريع الغاز ومليون برميل من السعة الاحتياطية الإضافية التي كانت ستستثمر فيها وتم إلغائها حاليا.

وقال "أتوقع أن تكون المليوني برميل التي تم توفيرها من مشاريع الغاز كافية بحيث لا تتأثر القدرات التصديرية للمملكة في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن المملكة ملتزمة باتفاقية باريس ومؤتمر المناخ الذي عقد نهاية العام الماضي وشهد حديثا عن الوقود الأحفوري وقد يكون هذا القرار معززا لملف الشركة البيئي وخصوصا أن أرامكو ملتزمة بأن تحقق الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2050.

وذكر أن أرامكو أعلنت عن استثمارات بديلة في مجال الغاز والطاقة المتجددة ما يساهم في رفع مستوى الأداء من ناحية الانبعاثات للشركة في المستقبل على المدى المتوسط والقريب، مشيرا إلى أن هذه قد تكون مبررات أو الأسباب التي دفعت إلى إلغاء المملكة خطط زيادة الطاقة الإنتاجية بمليون برميل يوميا في السنوات المقبلة.

وتوقع أن ترفع أرامكو من الإنفاق على الطاقة المتجددة وتوجيه أكبر لمشاريع البتروكيماويات وهو تحويل النفط إلى كيماويات والشركة ملتزمة بتحويل نحو 4 ملايين برميل مباشرة من نفط إلى بتروكيماويات بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن أرامكو نفذت مؤخرا عمليات استحواذ واستثمارات في العديد من المصافي التى أصبح فيها توحيد بين المصافي والمحطات البتروكيماوية في الصين وأميركا اللاتينية و أماكن مختلفة أخرى مثل أفريقيا.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك توجه ليس فقط للطاقة المتجددة ولكن أيضا صناعة البتروكيماويات حيث الميزة التنافسية لأرامكو لأنها الشركة الوحيدة التي لديها منافذ للموارد النفطية وموارد الغاز بأقل تكلفة على مستوى العالم وهذا المجال ستستمر المنافسة فيه" وفق الشمري.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة فإن أرامكو لديها هدف تحقيق 12 غيغاواط استثمارات خلال السنوات المقبلة وقد يزيد هذا الرقم ولكن هذه الاستثمارات هدفها لم يكن تصدير الطاقة المتجددة بل استخدامها في دعم عمليات الشركة الصناعية وتشمل إنتاج النفط والغاز والمصافي وغيرها.