شركة ذكاء اصطناعي مصرية تتفاوض مع صناديق خليجية لجولة تمويل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سيكونس المصرية "CEQUENS"، العاملة في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، كريم خورشيد، عن اعتزام شركته بدء جولة تمويلية أولى خلال العام الحالي، لجمع 40 مليون دولار، لتمويل خطة توسعية جديدة.

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وقال خورشيد لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر صحافي نظمته الشركة في القاهرة، الاثنين، إن سيكونس تستعد لبدء مفاوضات مع صناديق استثمار ورأسمال مخاطر في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لتوفير التمويل المطلوب، الذي يستهدف تسريع معدلات النمو في الشركة، والتوسع في أسواق جديدة.

وأضاف": "نتطلع لاستغلال التمويل في اختراق أسواق جديدة في أوروبا وشرق آسيا عبر الاستحواذ على شركات واعدة في مجال الاتصالات السحابية أو المجالات المكملة لها.. تلك الشركات ستساعدنا على تنفيذ خطتنا التوسعية في الأسواق المستهدفة"، وفقاً لخورشيد.

وتابع: "قامت سيكونس في الفترة الماضية بالبحث عن شركات مناسبة للاستحواذ عليها في عدة دول بأوروبا وآسيا، وهناك 3 شركات واعدة.. إذا نجحنا في الحصول على التمويل المناسب سيكون هناك إفصاح عن تطور الصفقات المرتقبة قريباً".

ولم يفصح خورشيد عن القيمة المتوقعة للاستحواذات المرتقبة، لكنه قال "قد تكون في حدود التمويل المرتقب المقدر بنحو 40 مليون دولار.. قد تزيد أو تقل".

وتقدم سيكونس التي تأسست عام 2011 في مصر ويقع مقرها الرئيسي في دبي، خدمات مبتكرة تشمل حلول الاتصالات والرسائل النصية والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة الأخرى، وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد وصل عدد عملاء سيكونس إلى أكثر من 1200 مؤسسة في أكثر من 150 دولة عبر مكاتبها المنتشرة في دول مصر، والسعودية، والإمارات وإنجلترا، وباكستان، والمغرب.

وتندرج خدمات سيكونس تحت ثلاثة محاور: واجهات برمجيات الإتصالات، والتطبيقات، وحلول الاتصالات، تخدم من خلالها عدداً من الصناعات والقطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والنقل اللوجستي والتوصيل، والرعاية الصحية.

ومن أهم عملاء سيكونس؛ غوغل، ومجموعة على بابا، وأمازون، وتيك توك، وديكاثلون، وتليغرام، وفودافون، وديليفري هيرو، بحسب خورشيد.

وتعتبر سيكونس شريكاً رسمياً للأعمال في واتساب التابع لشركة "ميتا"، كما تعمل أيضا كمزود لخدمات القيمة المضافة لخدمات الصوت في مايكروسوفت تيمز، كما تمتلك سيكونس شهادة أيزو لأمن المعلومات وشهادة PCI DSS لمعايير إصدار البطاقات المصرفية، وفقاً لخورشيد.

زيادة حجم الأعمال

قدّر خورشيد حجم أعمال سيكونس في العالم بنحو 4 مليارات جنيه في 2023، متوقعا زيادتها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال إن شركته تستهدف تحقيق نموا سنويا يتجاوز 40%، وتتطلع لزيادة تلك المعدلات بعد الحصول على التمويلات المنتظرة حتى تصل إلى شركة مليارية "يونيكورن" بعد 5 سنوات.

"سيكونس قصة نجاح شركة مصرية، تأسست قبل 13 عاماً على يد 4 رواد أعمال مصريين برأسمال مدفوع 12 مليون جنيه، استطعنا خلالها تحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي نعمل بها، من خلال خلق 270 فرصة عمل في المنطقة"، وفقاً لخورشيد.

التوسع في السعودية

على جانب آخر أشار خورشيد إلى اعتزام شركته توقيع صفقات ضخمة خلال الفترة المقبلة، لتوريد حلول الاتصالات السحابية الشاملة لبعض الجهات في المملكة العربية السعودية، خاصة في قطاعي الخدمات المالية والبنية التحتية.

ورفض خورشيد الإفصاح عن التعاقدات الجديدة في المملكة لحين الانتهاء من التفاصيل المالية الخاصة بها.

وقال خورشيد إن سيكونس تلعب دوراً محورياً في دفع خطة التحول الرقمي في مصر من خلال مشاركتها في مبادرة "مصر الرقمية" لتسهيل التقدم التكنولوجي، وتمكين الشركات من التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للمساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي".

من جهته قال رئيس قسم البحث والتطوير بشركة سيكونس، أحمد شبراوي، إن سيكونس لعبت دوراً حيوياً في اعتماد التقنيات الحديثة والمساهمة في التقدم التكنولوجي مؤخراً.

وأضاف "سيكونس تستهدف دائماً البقاء في صدارة شركات التكنولوجيا، مدفوعة بالابتكار الدائم المعزز بالتواصل الفعال، وهو أمر لا يتعلق فقط باعتماد التقنيات الجديدة، بل بالطريقة التي نتصل ونتواصل بها".

وأشار شبراوي إلى أن الشركة تسعى دائماً لتنويع محفظة خدماتها، لتغطي مجموعة كاملة من الحلول تشمل التطبيقات وواجهات برمجيات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.