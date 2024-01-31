إيلون ماسك يتصدر قائمة أكبر حزم الشركات التعويضية.. 56 مليار دولار!
أبطلت قاضية أميركية حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار لماسك
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أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وحكمت بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات "أن خطة التعويضات كانت عادلة" أو تقديم الكثير من الأدلة على أنهم تفاوضوا معه.
وطلبت أمس، القاضية كاثلين ماكورميك، مستشارة المحكمة الدستورية، من الأطراف في الدعوى القضائية التشاور بشأن ما يمكن أن يكون أمراً نهائياً يوجه "ماسك" لإعادة التعويض الذي حصل عليه بموجب الخطة.
وكان مساهمو "تسلا" قد وافقوا على الحزمة في عام 2018. وقدرت الشركة حينها أن القيمة العادلة لحزمة ماسك عند تاريخ المنح كانت 2.284 مليار دولار، بحسب شركة البيانات "إيكويلار".
ويمكن لماسك استئناف القرار أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير.
وبحسب تقرير لـ"رويترز"، اطلعت عليه "العربية Business"، - استنادا إلى بيانات "إيكويلار" - يتصدر إيلون ماسك قائمة "رؤساء الشركات الأميركية ذات أكبر حزم في الأجور".
فيما يلي نظرة على بعض أكبر اتفاقيات تعويضات الشركات بناءً على القيمة المقدرة لجوائز الأسهم عند تاريخ منح التعويضات - تم تجميع البيانات في أغسطس 2023.
- ستيفن شوارزمان من شركة "بلاكستون" - عام 2008 - عند 1.385 مليار دولار
- ألكسندر كارب من شركة "بالانتير" - عام 2020 - عند 1.099 مليار دولار
- دانيال أوتش من شركة "Sculptor Capital Management" - عام 2008 - عند 919 مليون دولار
- جيفري تيري جرين من شركة "The Trade Desk" - عام 2021 - عند 835 مليون دولار
- فلاديمير تينيف من شركة "روبنهود" - عام 2021 - عند 796 مليون دولار
- ستيفن شوارزمان من شركة "بلاكستون" - عام 2007 - عند 729 مليون دولار
- مايكل دوغلاس ريس من شركة "Blue Owl Capital" - عام 2021 - عند 701 مليون دولار
- إيفان شبيغل من شركة "سناب" - عام 2017 - عند 638 مليون دولار
- بايجو بهات من شركة "روبنهود" - عام 2021 - عند 594 مليون دولار
- بيتر دور رولينسون من مجموعة "لوسيد" - عام 2021 - عند 566 مليون دولار
تتضمن البيانات الخاصة بمجموعة "بلاكستون" و"سكلبتور كابيتال مانجمنت" في الفترة 2007-2008 القيم المصروفة لجوائز الأسهم.
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