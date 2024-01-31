خبير للعربية: من السابق لأوانه إعلان نجاح الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تريد آند ووركينج كابيتال- Trade & Working Capital" بيهس بغدادي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي باجتماعه هذا الأسبوع هو بأجواء من "شهر العسل" لأن التضخم المتوقع يهبط و يتوقع أن يصل إلى الهدف المرجو بسرعة كما أن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أداؤهما جيدا.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن أعضاء الفيدرالي في حالة ارتياح وتجدد الثقة لأن قراراتهم خلال 18 شهرا الماضية بزيادة معدلات الفائدة بوتيرة عالية لم يكن له تأثيرات سلبية على الاقتصاد رغم مخاوف صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة ومحللي الأسواق.

وتوقع أن يخرج اجتماع الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بقرار مفاده أن مهمة محاربة التضخم لم تنته وسيترك باب الخيارات مفتوحا أمام الرئيس لاتخاذ الخطوات اللازمة.

وقال إنه من السابق لأوانه إعلان أن استراتيجية الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي نجحت، نظرا لوجود تاريخين مهمين في الأشهر المقبلة الأول يوم 9 فبراير/شباط وقت إعلان معدل التضخم في الولايات المتحدة والثاني بمارس قبل اجتماعه في هذا الشهر والمعلومات التي ستصدر في هذين التقريرين ستحدد رؤية باقي السنة.

وذكر أن مخاطر تباطؤ الاقتصاد وانحسار هبوط التضخم مازالت قائمة خاصة مع وجود مشكلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن للبضائع، مع ضغوط على أسواق الاستهلاك المنزلي والتجزئة في ظل تراجع الادخار في الولايات المتحدة.

وأشار إلى ضرورة مراقبة حديث رئيس الفيدرالي الأميركي، لأن المسار الذي سلكه البنك لخفض التضخم كان أكثر صعوبة من المتوقع وكان مؤلما جدا، وبدأ يظهر الضوء في آخر النفق ورئيس الفيدرالي لن يخاطر بجهود الأشهر الماضية.