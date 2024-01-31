صندوق النقد للعربية: مستعدون لزيادة قرض مصر إذا كانت هناك حاجة لذلك

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو لدول الخليج يعود إلى الانخفاض في إنتاج وتصدير النفط.

وأضاف أزعور في مقابلة مع "العربية Business"، أن القطاع النفطي في دول المنطقة ينمو بمعدلات جيدة في الأعوام الماضية، متوقعا أن ينمو بنسبة 4-4.5%، وهو مستوى جيد مقارنة بالمستويات العالمية.

وأشار إلى أن هذا النمو يساهم في توسع حجم القطاع غير النفطي وتخفيض تأثر اقتصادات المنطقة بتقلبات الإنتاج النفطي.

وفيما يتعلق بمصر، قال أزعور إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية ومراجعة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر.

وذكر أن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيرا إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك.

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يلعب دور في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 5% أو 6%.

وأوضح أزعور أن الحرب في غزة أثرت على عدد من الدول المجاورة أبرزها مصر ولبنان والأردن.