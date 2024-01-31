مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سيسجل رقماً قياسياً في 2024

سجل إجمالي الطلب على الذهب مستوى قياسيا العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع مرة أخرى في عام 2024 مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يساعد الأسعار، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وارتفع الاستهلاك الإجمالي بنحو 3% ليصل إلى 4899 طناً العام الماضي، مدعوماً بالطلب القوي في السوق المبهمة خارج البورصة، وكذلك من الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي للعام بأكمله. وهذا هو أعلى رقم إجمالي في البيانات يعود إلى عام 2010.

وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة: "إن المشهد مناسب للبنوك المركزية الناشئة لمواصلة كونها مشترياً صافياً". وأضاف أن المجلس يرى وجود حجة قوية لشراء التسجيلات من قبل دول مثل الصين وبولندا.

يتضمن رقم الطلب الشامل السبائك للاستثمار والمجوهرات والعملات المعدنية ومشتريات البنوك المركزية والصناديق المتداولة في البورصة ونشاط خارج البورصة. وقال كافاتوني إنه في هذا السوق الأخير، يستثمر المشاركون، بما في ذلك الصناديق السيادية والأفراد ذوي الثروات العالية وصناديق التحوط، في سبائك الذهب.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 13% العام الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً في أوائل ديسمبر/كانون الأول، على خلفية حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لبدء تخفيف السياسة بعد حملة جريئة للمشي لمسافات طويلة لترويض التضخم. يرغب المستثمرون عادةً في امتلاك الذهب في دورة خفض أسعار الفائدة، حيث يستفيدون من انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في غضون ساعات، حيث من المقرر أن يعلن صناع السياسة في البنك نتيجة اجتماعهم الأول هذا العام. في حين أنه من غير المتوقع أي تغيير في تكاليف الاقتراض، فإن بيانهم، وكذلك المؤتمر الإعلامي للرئيس جيروم باول، سوف يقدم أدلة حول التوقعات.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب السنوي في سوق OTC بلغ 753% العام الماضي، وهو الأكبر منذ عام 2011 على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في تجميع الذهب بوتيرة متسارعة هذا العام، مدفوعاً إلى حد كبير بتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع نحو التيسير النقدي، وفقاً لكافاتوني.

وقال مجلس الذهب العالمي في التقرير إن مشتريات البنوك المركزية حافظت على وتيرة سريعة، حيث بلغ صافي المشتريات السنوية 1037 طناً في العام الماضي، أي أقل بـ 45 طناً فقط من الرقم القياسي المسجل في عام 2022. وتتوقع أن تصل مشتريات البنك المركزي إلى 500 طن هذا العام.

وسوف توفر فورة المعاملات خارج البورصة المتوقعة، فضلاً عن عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية، ثقلاً موازناً رئيسياً للضعف في أماكن أخرى، وخاصة الصناديق المتداولة في البورصة. وهذا يوفر اتجاهاً صعودياً قوياً للأسعار، حيث يصل السعر إلى 2200 دولار للأوقية أو أكثر، وفقاً لكافاتوني.

وبلغ الذهب الفوري – الذي تم تداوله آخر مرة بالقرب من 2036 دولاراً للأوقية – ذروته عند 2135.39 دولار في ديسمبر.

قد يعاني الطلب على المجوهرات هذا العام مع بدء التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، الذي قدّر الاستهلاك من هذا القطاع بـ 2093 طناً في عام 2023.

قد تكون الهند إحدى النقاط المضيئة، ثاني أكبر مستهلك، حيث من المتوقع أن ينتعش الطلب من الدولة الآسيوية إلى ما بين 800 و900 طن في العامين المقبلين بعد انخفاضه إلى 748 طناً في عام 2023.

وقال بي آر سوماسوندارام، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجلس في الهند، إن هذا الانتعاش مدعوم بزيادة الدخل مع نمو الاقتصاد. وأضاف أن المبيعات ظلت ثابتة في السنوات القليلة الماضية على الرغم من القفزة الهائلة في الأسعار.

وفي الصين، من المرجح أن يظل الطلب على المجوهرات الذهبية مستقراً، حيث يسعى المستهلكون إلى الحفاظ على القيمة في أصول الملاذ الآمن في مواجهة ضعف العملة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد. ومع ذلك، يتوقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ نمو البلاد - وهو السيناريو الذي قد يحد من ميزانيات الأسر لشراء السبائك والعملات المعدنية، وكذلك المجوهرات.