رئيس "Cred" المصرية للتطوير العقاري: رفعنا الأسعار 12 مرة خلال عام

لجأت إحدى شركات التطوير العقاري المصرية إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية في مشروعاتها 12 مرة خلال عام، بمتوسط زيادة واحدة شهرياً.

وتأتي الزيادات مدفوعة بالتقلبات الشديدة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتأثيره على معدلات التضخم والتي تتجاوز حالياً 33% على أساس سنوي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Cred"، أحمد منصور، لـ "العربية Business"، إن الشركة اضطرت إلى زيادة الأسعار 12 مرة منذ يناير 2023 وحتى يناير 2024 بإجمالي نسبة 90% زيادة في الأسعار منها مرتين في شهر يناير الماضي فقط.

تأتي تصريحات منصور، على هامش، المؤتمر الذي عقدته الشركة للكشف عن مشروع جديد بالشراكة مع "هيئة المجتمعات العمرانية" الحكومية المصرية، بقيمة 35 مليار جنيه.

وقال منصور، إن المشروع الجديد في شرق القاهرة، سيتم تطويره بالشراكة مع هيئة المجتمعات المصرية على مساحة 128.5 فدان، بإجمالي مبيعات مقدرة للمشروع 35 مليار جنيه، وتشاركها هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية ونقدية (الحصة العينية 30%، و70% نقدية).

وستحصل الهيئة على ما يقدر بـ 1.6 مليار جنيه نقداً، بواقع 100 مليون جنيه سنوياً خلال أول 4 سنوات، و280 مليون جنيه سنوياً على السنوات المتبقية، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.

ونوه إلى أنه من المخطط البدء في المشروع أغسطس أو سبتمبر القادم، ويطور على 5 مراحل، وأضاف أن القرار الوزاري سيصدر خلال شهر من الآن.

وبحسب منصور، تستهدف الشركة إجمالي مبيعات تقدر بـ 12 مليار جنيه خلال العام الجاري، منها 5 مليارات لمشروع الشراكة الجديد بالقاهرة الجديدة، و7 مليارات باقي مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية والشيخ زايد بغرب القاهرة.

كما تستهدف الشركة توريق حوالي 400 مليون جنيه من إجمالي الشيكات على العملاء خلال العام الجاري، وفقا لمنصور.