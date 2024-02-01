"الأهلي المصري" يطلق فيزا للخصم المباشر بالدولار الأميركي

أعلن البنك الأهلي المصري، إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة "فيزا"، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في معاملتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، إلى أن إطلاق بطاقة فيزا "بلاتينم" للخصم المباشر بالدولار الأميركي للعملاء تعكس تعاون الكيانين البنك الأهلي المصري وشركة فيزا، خاصة أن هذا المنتج سيساعد على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر وحرصا من البنك الأهلي المصري على تلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر.

أوضح، أن إطلاق البطاقة الجديدة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء.

وأكد أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار الأميركي وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار الأميركي، مع إمكانية إجراء كافة المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.