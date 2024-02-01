"بروج" للعربية: لا تأثير لأزمة البحر الأحمر على عمليات الشحن لدينا

قال الرئيس التنفيذي لشركة بروج بي إل سي، هزيم سلطان السويدي، إن الشركة تركز على أسواق آسيا والشرق الأوسط.

وبشأن تأثير أزمة البحر الأحمر على عمليات الشركة، قال السويدي، في مقابلة مع "العربية Business"، إنه لا يوجد تأثير للأزمة في الشحن لدينا، فيما حسنت الشركة تكاليف الشحن ولا تواجه تحديات في توصيل المنتجات إلى العملاء.

وقال إن الشركة وفي ظل رؤيتها لتحديات الأسواق بنهاية 2022، بدأت تطبيق برنامج "تعزيز القيمة" لإدارة التكاليف بهدف أولي 400 مليون دولار، وعملت على نجاحه بكل الإمكانيات وحقق قفزة في الأداء المالي للشركة في ظل تحديات انخفاض أسعار المنتجات.

وأوضح أن برنامج "تعزيز القيمة" خفض التكاليف بنحو 607 ملايين دولار ما يعادل 2.2 مليار درهم، لنتجاوز الهدف الأول له، حيث عزز إمكانيات الشركة المالية في مواجهة التحديات.

وقال هزيم السويدي، إن العام 2023 شهد انخفاضاً في أسعار البولي أوليفينات نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان وزيادة إنتاج البولي أوليفينات على المدى القصير وتراجع الطلب على العالمي على المنتجات بشكل عام.

وأضاف أن الربع الأول من 2024 يشهد تحسنا في الطلب وأداء الأسواق بشكل العام، حيث تتركز منتجات البولي أوليفينات على أسواق مهمة بها نمو عالمي لسنوات.

وأوضح أن أداء "بروج" في العام الماضي كان استثنائيا على مستوى الأداء التشغيلي والمالي حيث أثبتت مرونتها على تجاوز تحديات وظروف السوق في 2023، وسجلت معدل نمو غير مسبوق في المبيعات.

وأشار إلى أنه مع هبوط الأسعار في 2023، فإن "بروج" ركزت على المنتجات التخصصية والمبتكرة وهو ما عزز الأرباح في 2023.

ارتفعت أرباح شركة بروج للبتروكيماويات الفصلية العائدة للمساهمين بنسبة 6% إلى 1.45 مليار درهم.

وعلى مدار العام الماضي تراجعت الأرباح بنحو 30% إلى 3.6 مليار درهم. وجاءت النتائج السنوية أفضل من توقعات المحللين عند 3.4 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي بواقع 7.9 فلوس لكل سهم.