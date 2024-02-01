"تارغت" للعربية: الذهب حبيس هوامش ضيقة لفترة طويلة

أكد رئيس شركة "تارغت" للاستثمار، نور الدين محمد، أنه بعد أن تراجعت احتمالات تخفيض الفائدة خلال مارس/آذار المقبل، رأينا أن الذهب تحرك تحت مستوى 2030 دولارا للأونصة، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر سيبظل يتحرك في هامش ضيق لفترة طويلة، إلى أن تظهر ملامح جديدة لسياسة أسعار الفائدة الأميركية.

وأضاف خلال مقابلة مع "العربية_Business"، أن ما نراه اليوم من ارتفاع نسبي للذهب، ليس صعوداً قوياً وسيظل تحركه في نطاق ضيق.

وتابع: تفاعل أزمة البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة وظهورها على السطح، جعل المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة حاليا.

وارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس/آذار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2046.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.

وجاءت تحركات الذهب اليوم بعد أن أبقى أبنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي كما كان متوقعا.

وشدد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي على أنهم ليسوا في عجلة للبدء بخفض أسعار الفائدة مؤكدين أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

مؤكدين أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، مترافقا مع معدل بطالة منخفض.

ويسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، مع تضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب إعلان تثبيت الفائدة، أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي أن قرار البدء في تخفيض أسعار الفائدة يجب أن يتم بعد التأكد بأن مستهدفات البنك لمعدلات التضخم قد تحققت وذلك بناء على البيانات الاقتصادية المعلنة.