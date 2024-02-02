أسواق بريطانيا تعوض أزمتها بفاكهة "هجينة" ابتكرها المغاربة

لجأت الأسواق في بريطانيا لأول مرة إلى "فاكهة هجينة" ابتكرها المغاربة، وهي من عائلة الحمضيات وتشبه البرتقال، وذلك لتعويض النقص في إنتاج الحمضيات، والذي تسبب بأزمة في أسواق بريطانيا خلال موسم العام الحالي.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" من تقارير محلية في لندن فإن أكبر سلسلة متاجر لمبيعات التجزئة تعاقدت مع مزارعين في إسبانيا من أجل إنتاج هذه "الفاكهة الهجينة" والتي سبق للمزارعين في المغرب أن ابتكروها ولا يزالون يتولون زراعتها في بعض الدول الأوربية، رغم أنها لا تلقى رواجاً في أسواق أوروبا.

وتقول المعلومات إن هذه الفاكهة هي "هجين الماندرين"، وتختلف عن الماندرين والكلمنتينا بأنها سهلة التقشير وذات بذور أقل بداخلها، حيث تعاقدت سلسلة متاجر "تيسكو"، وهي أكبر محلات السوبر ماركت في بريطانيا، مع مزارع في إسبانيا لإنتاجها واستيرادها، وذلك للتغلب على أزمة الحمضيات التي تعاني منها أسواق بريطانيا حالياً.

وقال أحد التقارير إن "تيسكو" تعمل مع مزارعين إسبانيين بشكل رئيس على برنامج لإنتاج ما يسمى "هجين الماندرين" الذي يحتوي على عدد أقل من البذور في داخله.

وقالت شركة "تيسكو" إن شعبية "هجين الماندرين" تنمو كل عام في بريطانيا، وأن المتسوقين في "تيسكو" اشتروا في العام الماضي ما يقرب من ضعف ما اشتروه في عام 2017 من هذا المنتج.

وقالت "تيسكو" إن أصناف الماندرين التي تطلقها الآن تحتوي على عدد أقل من البذور، وأقل عرضة للتخضير في بداية الموسم، ولها عمر افتراضي أطول، فضلاً عن كونها ذات لون نابض بالحياة وأكثر عطرية.

ويقول الخبراء إن "هجين الماندرين" يمكن أن يحل محل الكليمنتينا بالكامل في العقد المقبل.

وقال جيمس كاكيت، المدير الفني للفواكه الحمضية في "تيسكو": "إن السبب وراء حدوث كل هذا هو أن السوق الأوروبية كانت تفضل تقليدياً الكليمنتينا، التي تحتوي على بذور، بينما نحن في المملكة المتحدة نفضل ساتسوما، وهي دون بذور".

وأضاف: "منذ حوالي 20 عاماً، قرر المزارعون الإسبان والمغاربة أن السوق الأوروبية أكثر أهمية بالنسبة لهم، وبدأ الكثيرون في تحويل الإنتاج من الساتسوما إلى الكليمنتينا".

وتابع: "الآن يتم زراعة عدد أقل بكثير من الساتسوما، لذلك كنا بحاجة إلى التوصل إلى بديل بدون بذور لسوق بريطانيا وبدأنا برنامج تربية هجين الماندرين والذي بدأ الآن يؤتي ثماره بالفعل".

ويقول المسؤول في "تيسكو": "لقد كان هذا برنامجاً طويل الأمد لتحسين الجودة، ونحن نعمل مع المزارعين الإسبان والمغاربة للتأكد من أننا نحصل على الفاكهة المثالية لعملائنا".