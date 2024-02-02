الأجهزة الكهربائية تتصدر 5 سلع قلصت واردات مصر في أكتوبر

كشفت بيانات رسمية حديثة أن واردات مصر من الآلات والأدوات والأجهزة الكهربائية تصدرت 5 سلع، دفعت إلى تقليص فاتورة الواردات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت قيمة الواردات المصرية من الآلات والأجهزة الكهربائية لتسجل نحو 242.605 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 9%.

وفي المركز الثاني حلت واردات مصر من شعيرات تركيبية أو اصطناعية والتي تراجعت إلى 78.861 مليون دولار، مقارنة بنحو 90.921 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.2%.

وتضمنت قائمة السلع المستوردة من الصين أيضا واردات مصر من اللدائن ومصنوعاتها والتي تراجعت إلى نحو 52.682 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 79.465 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 33.7%.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الدول الخمس الأكبر تراجع خلال الفترة المذكورة، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 4.533 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 6.118 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 1.585 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 26%.

وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة قائمة السلع التي تراجعت واردات مصر منها من السوق الأميركية، حيث سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 95.656 مليون دولار، مقارنة بنحو 105.376 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما تراجعت الواردات المصرية من الحبوب والثمار الزيتية من السوق الأميركية إلى 39.424 مليون دولار، مقارنة بنحو 72.529 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022.

وخلال أول 10 أشهر من العام الماضي، تراجعت الواردات المصرية من أكبر 5 دول تأتي في قائمة الواردات المصرية إلى نحو 26.853 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.438 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بلغت نسبته 17.2%.