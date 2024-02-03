بيع 6 أحذية رياضية بسعر قياسي وصل إلى 8 ملايين دولار

بيعت لقاء ثمانية ملايين دولار في مزاد أقيم، الجمعة، ستة أحذية رياضية مختلفة من نوع "نايكي إير جوردان"، انتعلها نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في تسعينيات القرن العشرين، وهو ما وصفته دار "سوذبيز" للمزادات بأنه ثمن قياسي.

وأقيم المزاد على ستة أحذية منفصلة (وليس على ثلاثة أزواج) أعطاها مايكل جوردان للمسؤول في إدارة التواصل في نادي "شيكاغو بولز" تيم هالام، بعد كل مباراة من المباريات الحاسمة التي مكّنت الفريق من الفوز بستّ من بطولات الدوري الأميركي للمحترفين من 1991 إلى 1993 ومن 1996 إلى 1998.

ويُعد السعر الذي بيعت به هذه الأحذية في مزاد "سوذبيز" في نيويورك، وهو ثمانية ملايين دولار، رقماً قياسياً لهذا النوع من القطع التقليدية، والثاني على الإطلاق لتجهيزات رياضية تخص مايكل جوردان، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الدار في بيان أن هذه المجموعة التي تحمل اسم "داينستي كولكشن" وصلت إلى "ذروة" أسعار القطع الرياضية المخصصة للجمع، من دون أن تفصح كعادتها عن اسم الشاري الذي حصل على الأحذية الستة.

وفي أبريل الفائت، باعت الدار المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي بمبلغ قياسي بلغ 2,2 مليون دولار زوجاً من الأحذية الرياضية انتعلهما جوردان في آخر نهائي له في البطولة مع فريق "شيكاغو بولز" عام 1998.

والأحذية الستة التي بيعت الجمعة هي "إير جوردان 6" (1991) و7 (1992) و8 (1993) و11 (1996) و12 (1997) و14 (1998).

وترى دور المزادات الفنية على غرار "سوذبيز" و"كريستيز" و"جوليانز" أن الإقبال الكبير من هواة الجمع منذ 2020-2021 على شراء القطع المتعلقة بتاريخ الرياضة والموسيقى أدى إلى ارتفاع الأسعار.

أما الرقم القياسي لأغلى قميص رياضية في تاريخ المزادات فهو لتلك التي ارتداها جوردان في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب السادس والأخير مع "شيكاغو بولز" خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ بيع في مقابل 10,1 مليون دولار، متقدماً على القميص التي ارتداها نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في مونديال 1986، حين سجل هدفه الشهير بيده في المرمى الإنجليزي (9,3 مليون دولار في مايو 2022).