بنوك مصرية تعيد تعريف مفهومها للأثرياء.. هذا هو الحد الأدنى لتنضم إليهم!

توسعت بنوك القطاع المصرفي المصري الفترة الأخيرة في طرح منتجات بنكية جديدة مُصممة خصيصاً للعملاء "الأكثر ثراءً".

وحددت بعض البنوك أرصدة حسابات هذه الشريحة من العملاء بحد أدني يتراوح بين 5 ملايين إلى 20 مليون جنيه، حتى يتم احتسابهم من العملاء الأكثر ثراءً، وتقدم لهم خدمات مصرفية مميزة.

وفى نفس الوقت تستمر البنوك في تقديم منتجات إدارة الثروات للعملاء "الأقل ثراءً" والذين تتراوح الحدود الدنيا لأرصدة حساباتهم المصرفية بين 500 ألف وحتى 2 مليون جنيه.

وأجرت "العربية Business" مسحاً على البنوك التي تتيح خدمات للعملاء "الأكثر ثراءً" أو "عملاء النخبة" كما يطلق عليهم البعض في مصر، للتعرف على كيفية تصنيفهم، وأهم المنتجات والخدمات التي تقدمها لهم البنوك.

"أبو ظبي الإسلامي- مصر"

حدد بنك "أبو ظبي الإسلامي- مصر" رصيد حساب يبدأ من 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، حتى يعتبر العميل من "النخبة" أو أصحاب الملاءة المالية المرتفعة.

وتشتمل المزايا التي يقدمها البنك لهؤلاء العملاء "خدمة المستشار المالي"، عبر مستشارين متخصصين لمساعدتهم في إدارة محافظهم المالية، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرچ" على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة، بما في ذلك ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق والمطاعم.

ويوفر البنك 20 صالة استقبال لتلبية احتياجات كبار العملاء بفروع المصرف في جميع المحافظات.

"الأهلي المصري"

بينما حدد البنك الأهلي المصري 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، رصيداً لعملاء "البلاتينيوم بلس".

ويتيح البنك لعملاء النخبة حزمة خدمات منها صالة استقبال حصرية بمطار القاهرة الدولي للعميل وعائلته، وكذلك تخصيص صالات استقبال في مختلف فروع البنك.

كما يسمح البنك بتطبيق أسعار فائدة استثنائية على التسهيلات الائتمانية والقروض.

وكذلك إصدار مجاني لبعض بطاقات البنك، مع الإعفاء من بعض الرسوم عن البطاقات او التحويلات وخفضها على تأجير الخزائن.

بنك القاهرة

ويضم بنك القاهرة العملاء أصحاب أرصدة حسابات لا تقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى الأثرياء.

ويقدم البنك لهم "خدمة ثروة" وتتمثل أهم مميزاتها في:

إصدار بطاقة الخصم البلاتينية وبطاقة ائتمان World Elite، وكذلك دفتر شيكات مصمم خصيصاً لعملاء "ثروة".

ويتيح البنك تسهيلات ائتمانية بأسعار مميزة.

الإمارات دبي الوطني- مصر

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر عملاءه من أصحاب الأرصدة المالية التي لا تقل عن 10 ملايين جنيه من "النخبة".

وفى المقابل يقدم البنك لهؤلاء العملاء إصدار بطاقات خصم مجاناً ودخول صالات كبار الزوار في عدد كبير من المطارات الدولية.

وكذلك إتاحة خصومات تصل إلى 30% لعدد من المطاعم ومحلات الملابس الكبري، كما يوفر البنك دفتر شيكات مجاناً.

بنك مصر

وحدد بنك مصر الاحتفاظ برصيد حساب 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية لجميع حسابات العميل في بنك مصر.

ويتيح البنك لهذه الشريحة من العملاء مدير مختص للمساعدة في إدارة الثروة، كما يوفر البنك صالات VIP لخدمة كبار العملاء، ومركز اتصال مخصص لهم

كما يوفر البنك مجموعة من قروض رجال الاعمال مثل القروض الشخصية غير المضمونة بأسعار فائدة خاصة، وكذلك إصدار دفتر شيكات مجاناً.

وكذلك الإعفاء أو تخفيض العديد من الرسوم والعمولات المصرفية.

وتتشابه كلٍ من بنوك "المصري الخليجي" و"سايب" و"الأهلي قطر الوطني" و"قناة السويس" في تحديد رصيد 5 ملايين جنيه حداً أدنى لعملاء النخبة.

ويتفق جميعهم في تخصيص مدير ثروات لكل عميل يساعده في إدارة حساباته، وإصدار بطاقات خصم مجانيه، ودفتر شيكات مجاناً.

وقال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك إن عملاء الثروات يمثلون شريحة مهمة لدي كل بنك، نظراُ لكونهم مصدر لمحفظة مدخرات كبيرة، ويحصلون على حزمة منتجات مصرفية متكاملة.

كما يعد عميل إدارة الثروات أقل تكلفة بالنسبة للبنك، مما يسهل فرصة توفير خدمات ومنتجات بأسعار مميزة وبطرق ميسرة، بحسب المسؤول.

وأكد على أن المنافسة تُلزم البنوك بإتاحة مختلف التيسيرات للحفاظ على قاعدة العملاء.