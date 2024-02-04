وزير الإسكان السعودي للعربية: إصدار سندات مرتقب من "SRC" في السوق الدولية

قال ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" بصدد إصدار سندات في السوق الدولية في الربع الثاني أو الربع الثالث هذا العام.

وأضاف الوزير في لقاء مع "العربية Business" على هامش فعالية "إنفستوبيا لندن": "نطمح لإصدارات صكوك للتمويل العقاري بقيمة تصل إلى ملياري ريال في عام 2024".

وأوضح أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لديها محفظة كبيرة في التمويل ولديها خبرات جيدة منذ إطلاقها في عام 2017 في السوق المحلية، مضيفا: "الشركة لديها جاهزية الآن للخروج والاستثمار في هذا المجال.. نطمح أن تكون لنا إصداراتنا من خلال (SRC) هذا العام".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لزيارة بريطانيا هو تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية ومناقشة موضوع الرهن العقاري على مستوى العالم.

وأوضح أن العديد من المؤسسات المالية العالمية تتواجد في السعودية، لافتا إلى عرض برنامج الإسكان السعودي وما وصل إليه سواء في الجانب التمويلي بشكل خاص أو الأنظمة والتشريعات التي استحدثتها المملكة مؤخرا لحماية جميع أطراف المتعاملين في هذا المجال.

ولفت الحقيل إلى نمو القروض العقارية 25% منذ إطلاق برنامج الإسكان، موضحا أن وزارة الإسكان توفر منتجات تتراوح قيمتها بين 750 ألف و1.2 مليون ريال.