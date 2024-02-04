"الوطني لإدارة الدين" للعربية: "صح" خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الادخار بالسعودية

يبدأ اليوم في السعودية طرح أول إصدار صكوك ادخارية مخصصة للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وذلك تحت اسم "صح" والمشتق من الحروف الأولى لعبارة "صكوك حكومية".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، هاني المديني، أن طرح منتج الصكوك الحكومية "صح" جاء كخطوة لتعزيز ثقافة الادخار، وكجزء من رؤية المملكة 2030، ولتعزيز المعروض من المنتجات الادخارية الموجدة أصلاً عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المنتج مع أنه يعطي عوائد مقنعة، إلا أنه يعتبر أيضاً مثل حصالة النقود لحفظ رأس المال.

وتابع: دخول الحكومة على هذا النوع من المنتجات لا يعتبر منافسة للقطاع الخاص، بل هو اتجاه لتعزيز ثقافة الادخار وتعزيز تلك المنتجات الموجودة أصلاً في السوق.

وأشار المديني إلى أن هناك فرصا لطرح منتجات ادخارية أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد جرت مشاورات ومحادثات مع جهات خاصة في هذا الصدد.

يشار إلى أن المركز يتيح الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، ويبدأ الاشتراك في أول إصدار اعتباراً من اليوم الأحد 4 فبراير/شباط على أن ينتهي في 6 فبراير الحالي.

وحسب بيانات المركز الوطني للدين، سيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، وسيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير حتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.