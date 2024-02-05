"هاشغراف" للعربية: نستهدف تأهيل وتمكين 500 شركة ناشئة في السعودية

وقعت جمعية "هاشغراف -Hashgraph"، وهي مؤسسة سويسرية غير ربحية في مجال التمكين الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار السعودية لإطلاق "استديو مشاريع التقنيات العميقة - DeepTech Venture Studio" الذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد أعمال الجيل الثالث من الإنترنت أو "WEB3".

وجاء التوقيع في إطار زيارة البعثة الاقتصادية السويسرية إلى المملكة لدعم الشركات السعودية المحلية بالإضافة إلى الشركات العالمية التي تسعى إلى تأسيس عمليات لها في المملكة لتطوير حلول مبتكرة، والاستفادة من التقنيات العميقة مثل الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي.

وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع 250 مليون دولار، وتلتزم "جمعية هاشغراف" باستثمار 50 مليون دولار لتأهيل وتمكين أكثر من 500 شركة على مدار خمس سنوات عبر تقديم الخدمات الهندسية الفنية، والتدريب والشهادات، والتسويق، ودعم عمليات الاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودية.

وتدعم وزارة الاستثمار السعودية تسهيل حصول رواد الأعمال على التراخيص ودخول الشركات بموجب القوانين والأنظمة والتشريعات السعودية، بما في ذلك مد جسور التواصل بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية الرئيسية، والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين.

وستتلقى الشركات الناشئة المؤهلة للاشتراك في البرنامج ما يصل إلى 250 ألف دولار من استثمارات رأس المال الجريء، بينما ستتلقى الشركات الكبرى ما يصل إلى 500 ألف دولار.

وقال رئيس جمعية "هاشغراف" كمال يوسفي، إن دخول الجمعية إلى السعودية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال ، بدعم من تقارب وتضافر التقنيات العميقة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والواقع الافتراضي والربوتات والحوسبة الالكترونية.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، إنه في هذا السياق ستقوم الجمعية بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية وبالتعاون مع مستثمرين محليين وشركاء الأعمال بإطلاق "DeepTech Venture Studio " بهدف تعزيز ديناميكية الأعمال المبتكرة والبيئة المهنية عبر مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة للتحول للإنتاج الرقمي.

وأشار إلى أن ستديو التقنيات العميقة يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة بالمراحل المبكرة وصولا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تطور بصفة أساسية حلول تقنية تعتمد على التكنولوجيا العميقة.

وذكر إن جمعية هاشغراف السويسرية ستتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية وستساند المجموعة عن طريق توجيهها بشأن المتطلبات المحلية ودعم إنشاء نظام بيئي إنتاجي حيث يربط المبتكرون ورجال الأعمال مع المستثمرين لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وذكر أن "هاشغراف" سوف تستثمر 50 مليون دولار خلال 5 سنوات مقبلة بينما مبلغ 200 مليون دولار الذي يمثل 80 % من إجمالي الاستثمار سيتم توفيرها عبر نخبة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وقال إنه على مدار الأسابيع القادمة سيتم عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل الاستراتيجية مع الشركاء المحليين بما في ذلك المشاركين ورواد الأعمال لموائمة الأهداف الاستراتيجية و تحديد أولويات الاستثمارات في السعودية وكذلك بدء المشاريع الأولية في الربع الثاني من عام 2024.

وحول مشاريع الجمعية في الشرق الأوسط ذكر يوسفي، أنها سبق أن ساندت شركات في الإمارات وعمان وكذلك في أفريقيا في المغرب وتونس.

وقال إن الجمعية تهدف من الاتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية إلى تكثيف الجهود والتعاون مع وزارة الاستثمار في السعودية حتى تشجع السوق بالمملكة على التطوير و تسريع التحول إلى الحلول الرقمية.