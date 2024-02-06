الفالح: مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستتجاوز 3 أضعاف ما قبل رؤية 2030

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي، وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

وأضاف أن المحور الرئيسي للتنوع الاقتصادي ورؤية 2030 هو القطاع الخاص وتم تجسيده في كل نواحي في الرؤية و استراتيجياتها التنفيذية والقطاعية أو الاستراتيجيات الأفقية التي تتقاطع فيها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال الفالح في كلمة له بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي يعقد اليوم بالرياض إلى أن مشاركة القطاع الخاص كانت 40% قبل الرؤية وأصبحت 65%.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال إلى أكثر من المستهدف الرقمي عند 6.4 تريليون ريال، فنسبة 65% من هذا الرقم تمثل 3 – 4 أضعاف مساهمة القطاع الخاص ما قبل الرؤية من ناحية الكم والحجم والنوع.

ولفت إلى أن القطاع الخاص في السعودية مطمئن إلى أن الحكومة تحدثه بلغته فالوزراء قادمين من القطاع الخاص ومارسوا العمل وكانوا يطلبون استقرارا تشريعيا وقدرة على التنبؤ وتحفيز وثقة متبادلة بين الحكومة و القطاع الخاص وتواصل بين الجانبين.

وأوضح الفالح أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يكرر على الحكومة في كل اجتماع وكل فرصة بتوفير مطالب القطاع الخاص من خلال أبواب مفتوحة وحوار مستمر مؤسسي ممنهج وليس فقط عن طريق لقاءات عابرة.

وأوضح أن الحكومة استحدثت إجراءات كثيرة وكان لوزارة الاستثمار دور في إدخال القطاع الخاص ليس كشريك فقط في قيادة التنوع الاقتصادي وبناء القطاعات المختلفة وهذا هو الهدف، ولكن أيضا في صناعة القرار فكل جهة اليوم لديها آليات ممنهجة لإشراك القطاع الخاص، والمظلة الكبري لها هي منصة "استطلاع" في مركز التنافسية.

"وزارة الاستثمار وقعت اتفاقية مفصلة مع اتحاد الغرف وعقدت 10 ورش عمل مع غرف محددة في مناطق محددة ولديها مشروع آخر منذ عامين تم إطلاقه لقياس ثقة المستثمر بشكل نصف سنوي ، وليس بالأرقام فقط ولكن بتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب بها للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كما ونوعا".

وقال إن مؤشر ثقة المستثمر أعطى رسالة مفادها أن ما يطلبه القطاع الخاص هو بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة في المملكة يمكن التنبؤ من خلالها وتكون مستقرة وتم نقل هذه الرسالة إلى اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي عقدت اجتماعها أمس ويقودها ولي العهد السعودي وأسفرت عن 10 التوصيات التى تمس تمكين القطاع الخاص ودخلت إلى الجهات الحكومة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأمانته العامة وهيئة الخبراء.