زوكربيرغ .. 20 عاما على ميلاد فيسبوك إمبراطورية العالم الافتراضي

تأسس موقع Facebook - أو فيسبوك، كما كان يُطلق عليه آنذاك - في 4 فبراير 2004 على يد مارك زوكربيرغ وزملائه في الكلية.

في ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل محل "الفيسبوك" الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد.

ولكن، بالمقارنة مع النسخة الحديثة من الموقع، قد يبدو هذا التكرار الأصلي مجرداً تماماً.

لم يكن هناك ملف أخبار، ولا جدول زمني، ولا جدران أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.

كان الموقع ببساطة عبارة عن مجموعة من صفحات الملفات الشخصية المعزولة التي تحتوي على مجموعة من معلومات السيرة الذاتية. ولكن، ما لم تكن طالباً جامعياً في عام 2004، فمن غير المرجح أن تكون قد شاهدت هذا الإصدار من الموقع.

عندما تم إطلاق فيسبوك لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني @harvard.edu حتى يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضاً، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج.

ولم يصبح الأمر متاحاً لعامة الناس حتى عام 2006 - ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 13 عاماً الاشتراك لأول مرة.

ولكن، في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة.

الأول هو أن فيسبوك أسقط حرف "The" من اسمه بعد شراء النطاق facebook.com مقابل 200 ألف دولار.

التغيير الكبير الآخر كان أنه في 5 فبراير 2006، أي قبل 20 يوماً فقط من فتح فيسبوك للعالم، أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار.

وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها فيسبوك أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.

الآن، يمكن للمستخدمين رؤية قائمة بكل مرة قام فيها شخص ما في شبكتهم بإجراء تغيير على ملفه الشخصي.

وفي منشور مدونة تم نشره في ذلك الوقت، كتب فيسبوك: "إنه يقوم بتحديث قائمة مخصصة من القصص الإخبارية على مدار اليوم، لذلك ستعرف متى يضيف مارك بريتني سبيرز إلى مفضلاته أو عندما يصبح الشخص الذي يعجبك أعزباً مرة أخرى."

ولكن، فيما سيصبح موضوعاً أساسياً في مسيرة زوكربيرغ المهنية، شعر المستخدمون بالغضب لأن ما كانوا يعتقدون أنه معلومات خاصة أصبح فجأة علنياً للغاية.

جمعت مجموعات مثل "طلاب ضد موجز أخبار فيسبوك" مئات الآلاف من الأعضاء، وكان على زوكربيرغ نفسه أن يقدم رداً رسمياً.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الرفض الأولي القوي، فقد استمرت خدمة Newsfeed وأصبحت واحدة من أكثر ميزات فيسبوك التي يمكن التعرف عليها على الفور.

إذا كنت من أوائل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يكون هذا مشابهاً جداً لإصدار الموقع الذي تتذكره.

كان عام 2008 عام التطورات المميزة لفيسبوك.

في ذلك العام، أطلقت الشركة خدمة Facebook Chat، وهي خدمة المراسلة التي سيتم تطويرها فيما بعد لتصبح "Messenger".

كما أنشأت "فيسبوك" أيضاً تطبيق Wall وأول تطبيق "فيسبوك" لجهاز "آيفون".

وسمح The Wall للمستخدمين بإنشاء مجموعة من المنشورات والوسائط والتعليقات والرسائل المرتبطة بهم.

وفي عام 2009، حصلت الصفحة الرئيسية على بعض التحديثات التجميلية وبدأ تحديث الجدول الزمني في الوقت الفعلي.

وفي عام 2010 فقط، حصل فيسبوك على علامة تبويب الإشعارات لأول مرة في شريط التنقل العلوي. وفي عام 2011، خضع فيسبوك لإصلاح شامل آخر أدى إلى التخلص من بعض الميزات القديمة. هذه المرة، كان ذلك بمثابة تقديم "الخط الزمني" كما نعرفه اليوم.

استبدل هذا المفهوم القديم للملفات الشخصية بجدول زمني مرئي يسمح لمستخدمي فيسبوك بسرد قصة حياتهم منذ ولادتهم وحتى يومنا هذا.

ومع تضمين ميزات يمكن التعرف عليها مثل صور البانر، لا يزال إصدار 2011 مشابهاً لما لدينا اليوم.

اعتباراً من اليوم، يحتفظ فيسبوك بمعظم الميزات الأصلية التي تمت إضافتها في هذه السنوات الأولى.

في العقد الماضي أو نحو ذلك، قدم فيسبوك عدداً من الميزات الجديدة التي أضافت وظائف مختلفة إلى الموقع.

في عام 2015، تم تقديم Facebook Live، مما أدى إلى جلب الفيديو المباشر إلى المنصة لأول مرة، وفي عام 2016 تم إطلاق Facebook Marketplace.

لكن يبدو أن أحدث الميزات الجديدة تهدف إلى مساعدة فيسبوك على التنافس مع منافسيه الجدد.

في عام 2018، سخر الشريك المؤسس لـ "سناب"، إيفان سبيغيل من عادة "فيسبوك" في سرقة الأفكار بعد أن قدمت الشركة مجموعة من الميزات التي بدت وكأنها نسخة مباشرة لمنافستها.

وقدم فيسبوك مرشحات في Facebook Messenger، وكاميرا داخل التطبيق، وFacebook Stories: والتي يبدو أنها جميعها نشأت مع Snapchat.

في الآونة الأخيرة، في عام 2022، أطلق فيسبوك خدمة الفيديو القصير: Reels.

ومع ذلك، كانت هذه محاولة واضحة إلى حد ما للاستفادة من نجاح "تيك توك"، منافس فيسبوك سريع النمو.

خلف الكواليس، كانت الأمور تتغير بسرعة.

منذ إنشائه، حدد ملف الأخبار المنشورات التي سيتم تحديد أولوياتها بناءً على الاختيار الخوارزمي بدلاً من الترتيب الزمني.

لكن هذه الخوارزمية البسيطة كانت مقتصرة على التحديثات المتعلقة بتحديثات الملف الشخصي لأصدقائك وحالاتهم ومنشوراتهم.

الآن، أصبحت خلاصة "فيسبوك" الخاصة بك مليئة بالإعلانات والحسابات التي لا تتابعها والمحتوى المقترح - وكلها تتنافس على الاهتمام بفضل الخوارزميات القوية.

ولكن مع دخول عام 2021، باتت أفكار مارك زوكربيرغ تتشكل حول العالم الافتراضي، لتحول الشركة رسمياً اسمها إلى "ميتا"، وتعلن استثمار 10 مليارات دولار في البحث لتطوير بيئة افتراضية.

بيانات شخصية ذات قيمة... وأقل خصوصية

لقد أثبت فيسبوك أن جمع الإعجابات وعدم الإعجاب هو أمر مربح للغاية.

في هذه الأيام، أصبحت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، شركة إعلانية عملاقة تحصل، جنباً إلى جنب مع أمثال غوغل، على نصيب الأسد من أموال الإعلانات العالمية.

أعلنت شركة Meta يوم الخميس عن إيرادات تزيد عن 40 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) للربع الأخير من عام 2023، معظمها من تقديم خدمات إعلانية شديدة الاستهداف للمعلنين. وتم الإعلان عن ربح قدره 14 مليار دولار.

لكن فيسبوك أظهر أيضاً أين يمكن أن تفشل عملية جمع البيانات.

تم تغريم Meta عدة مرات بسبب سوء التعامل مع البيانات الشخصية.

وكانت القضية الأكثر انتشاراً هي فضيحة كامبريدج أناليتيكا في عام 2014، والتي أدت إلى قيام فيسبوك بدفع 725 مليون دولار لتسوية الإجراءات القانونية بسبب خرق كبير للبيانات.

وفي عام 2022، دفع فيسبوك أيضاً غرامة قدرها 265 مليون يورو (228 مليون جنيه إسترليني) من الاتحاد الأوروبي للسماح باستخراج البيانات الشخصية من الموقع.

وفي العام الماضي، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قياسية على الشركة بقيمة 1.2 مليار يورو، بسبب نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج نطاق الولاية القضائية. ويستأنف فيسبوك حالياً ضد الغرامة.

هيمنة ميتا على المنافسة

ومع النجاح الهائل الذي حققه فيسبوك، بنى مارك زوكربيرغ شبكة اجتماعية وإمبراطورية تكنولوجية لا تزال غير مسبوقة من حيث عدد المستخدمين وقوتها المترتبة على ذلك.

تم شراء جميع الشركات الصاعدة، بما في ذلك "واتساب"، و"إنستغرام"، و"Oculus"، تحت مظلة شركة "فيسبوك"، التي غيرت اسمها إلى Meta في عام 2021.

تقول ميتا الآن أن أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون واحداً على الأقل من منتجاتها يومياً.

فيسبوك يشتري إنستغرام مقابل مليار دولار. فيسبوك تشتري واتساب مقابل 19 مليار دولار. فيسبوك يشتري شركة الواقع الافتراضي Oculus مقابل ملياري دولار.

وعندما لم تكن قادرة على شراء منافسيها، كثيرا ما اتهمت ميتا بتقليدهم - من أجل الحفاظ على هيمنتها.