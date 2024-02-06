تعتزم الشركة العامة للبترول، التابعة لقطاع البترول المصري، الانتهاء من حفر 37 بئراً استكشافيًا جديدًا بنهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الحفر والاستكشاف للعام المالي 2023-2024.

وقال مسؤول من الشركة لـ "العربية Business"، إن الآبار الجديدة ستعزز احتياطيات الغاز والزيت المكافئ من الحقول الواقعة بنطاق 4 مناطق امتياز "الصحراء الشرقية، خليج السويس، الصحراء الغربية، وسيناء". خاصة بعد حصول "العامة للبترول" على منطقتي امتياز للاستغلال في خليج السويس، إذ ستتولى الشركة بدء الدراسات الفنية وتقييم المنطقتين لمحاولة الوصول إلى حقول إنتاجية جديدة.

وأوضح أن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 72 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال يناير الجاري، و تستحوذ منها الحقول البحرية على قرابة 17.5 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتراوح إنتاج الغاز من حقول الصحراء الغربية بين 54 و 54.6 مليون قدم مكعبة يوميا.

تابع أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى 75 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2024-2025، ارتكازًا على حجم الآبار الاستكشافية والتنموية التي تعتزم حفرها في العامين الماليين الحالي والمقبل.

لفت إلى أن إنتاج الزيت يبلغ قرابة 64.5 ألف برميل يوميًا خلال يناير الجاري. وتستهدف الشركة زيادته إلى 66.5 ألف برميل، بنهاية العام المالي الجاري 2023-2024.

وبخصوص الزيت المكافئ فيصل الإنتاج الحالي إلى 78.7 ألف برميل يوميًا عبر مختلف مناطق الامتياز، وتسعى الشركة إلى زيادته لنحو 80 ألف برميل بنهاية يونيو المقبل.

تابع أن استثمارات الشركة خلال 2023-2024 ستتخطى الـ 3.5 مليارات جنيه، ارتكازًا على حجم المشروعات وأعمال حفر الآبار التنموية والاستكشافية التي تقوم بها الشركة لتعزيز إنتاج واحتياطي النفط والغاز.

وتأسست الشركة العامة للبترول بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 سبتمبر 1957 برأس مال تملكه بالكامل الحكومة المصرية؛ لتكون أول شركة وطنية "قطاع عام" تعمل في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول في مصر.