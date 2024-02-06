"هيئة العقار" للعربية: حجم التقنيات العقارية في السعودية يتجاوز 11 مليار ريال
مذكرة تفاهم بين هيئة العقار و"PIF" لاستقطاب الخبرات الخارجية
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قال عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية إن القطاع العقاري هو أحد أهم القطاعات التي تتيح فرصا للاستثمار.
وأضاف الحماد في مقابلة مع "العربية Business" على هامش النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، أن التقنيات العقارية هي أحد أهم الممكنات الرئيسية للقطاع العقاري في السعودية.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين صندوق الاستثمارات العامة "PIF" وهيئة العقار تهدف إلى العمل على استقطاب الخبرات الخارجية سواء شركات أو تقنيات عقارية، والعمل على تحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري.
وأوضح أن المذكرة أيضا تستهدف العمل على تنمية القدرات البشرية في التقنيات العقارية التي ستصب على القطاع العقاري بالإيجاب.
وكشف أن حجم التقنيات العقارية في المملكة يتجاوز 11 مليار ريال من خلال هذه الاتفاقيات سيتم مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بعدة عوامل أهمها المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها وبدأ تنفيذها بالفعل، إلى جانب أهمية التشريعات العقارية التي تم إقرارها في السنوات القليلة الماضية والتي تدعم القطاع.
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