رئيس "الدرعية" للعربية: افتتاح أصول جديدة على مساحة 140 مليون متر في 2024

أشار الرئيس التنفيذي لشركة "الدرعية" جيري إنزيريلو إلى الخطط المعتمدة لافتتاح أصول جديدة على مساحة 140 مليون متر مربع في 2024، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمتاحف، لافتا إلى مشروع بوليفارد الملك سلمان الذي سيتم افتتاحه في ديسمبر من العام الحالي.

وأضاف إنزيريلو، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الشركة ستقوم في ديسمبر 2024 بالكشف عن الشانزليزيه الخاص بالمملكة العربية السعودية، "يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وسيتم تسميته بوليفارد الملك سلمان، حيث سيقوم بربط الدرعية 1 بالدرعية 2".

كما كشف أن الشركة ستفتتح فندقها الأول. "إذاً كل عام، كل ديسمبر، سنقوم بافتتاح أصول جديدة، ونضع حجر الأساس لهذه الأصول، والإعلان عن الأصول الجديدة حتى الانتهاء من أعظم معرض إكسبو على الإطلاق في تاريخ العالم، وهو إكسبو 2030".

وقال: "كل عام سنقوم بافتتاح 42 فندقا، 30 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى الجوامع الجديدة ومئات المطاعم، 500 مركز للبيع بالتجزئة، كل عام لدينا خطط لافتتاح أصول جديدة على مساحة 140 مليون متر مربع".

ومن المتوقع، بحسب تصريحات إنزيريلو لـ"العربية Business"، كشف "الدرعية" عن 9 فنادق إضافية في 2024 وأيضا افتتاح متحف آخر، كما "سنقوم بافتتاح حدائق عديدة تمتد على عدة كيلومترات، بالإضافة إلى عدة جوامع، وعدة مدارس، لدينا إعلانات عديدة العام الحالي".