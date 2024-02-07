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نجيب ساويرس في سيتي سكيب دبي
الملياردير المصري، نجيب ساويرس
اقتصاد مصر

نجيب ساويرس عن الأوضاع في مصر.. "الأسعار رخصت جداً"

سعر الدولار في السوق السوداء عاود الارتفاع من جديد متجاوزاً 60 جنيها

دبي - العربية.نت
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أثارت تغريدة للملياردير المصري، نجيب ساويرس، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بعدما علّق في رد على تغريدة لأحد الحسابات على منصة "X"، إن الأسعار "رخصت جداً".

وجاءت تغريدة رجل الأعمال المصري، بعدما تساءل أحد الحسابات يدعى "سعودية"، عن الأوضاع في مصر وكتبت: "كيف الأوضاع في مصر نقدر نسافر في الإجازة والا إيش؟".

وكتب "ساويرس": "طبعاً والأسعار رخصت جداً.. أهلاً وسهلا".

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وأوضح ساويرس في ردود تالية على بعض المنتقدين للتغريدة، بأن الأسعار رخصت بالنسبة للسائح، ووفقاً لحساباته بالدولار أو العملات الأخرى.

وطالب أحد المتابعين "ساويرس"، بشكل ساخر بتوضيح قائمة الأسعار للسلع والخدمات التي حصل عليها تخفيض، حتى لا يتعرض للاحتيال.

تأتي ردود الفعل وسط أزمة في نقص العملات الأجنبية، ومستويات تضخم تتجاوز 34%.

وفيما تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأسبوع الماضي، بعد أنباء عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، إلا أن سعر الصرف عاد للارتفاع من جديد. وصل سعر الدولار إلى 61 جنيها في السوق السوداء.

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