قال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، موفق مباره، إن مبيعات الشركة نمت في عام 2023 إلى 10.2 مليار ريال، مقارنة بـ 9.5 خلال عام 2022، كما نمت الأرباح التشغيلية -باستثناء الأرباح الرأسمالية- بحدود 3.2%.

"أسواق العثيم" للعربية: افتتحنا 20 فرعا جديدا وأثر مبيعاتها سيظهر قريبا

وأضاف مباره في مقابلة مع "العربية Business" أنه رغم انخفاض مبيعات بعض منتجات الشركة فإنها استطاعت أن تحافظ على هامش الربحية، من خلال الكفاءة التشغيلية مبيناً أن الشركة تنوي التوسع في مدينة جدة وفتح أفرع جديدة بها.

وتابع: أعمالنا في مصر شهدت نمواً متزايداً، وهذا العام نمت أرباحنا في هناك بنسبة 27% مقومة بالريال وليس بالجنيه المصري، مشيراً إلى أن ما ساعد على ذلك هو الشراء من السوق المحلية المصرية وليس من الخارج، مضيفا أن الشركة ستزيد فروعها في مصر.

وأظهرت النتائج المالية الأولية التي أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الأربعاء، شركة أسواق عبدالله العثيم تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.98% في الربع الرابع من 2024 إلى نحو 165.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 170.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 165.6% مقارنة بصافي ربح نحو 62.38 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وأرجعت "أسواق العثيم" تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 6.5 مليون ريال، وتراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 4 ملايين ريال، بالرغم من نمو المبيعات وتحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في جمهورية مصر العربية بقيمة 4.1 مليون ريال.

وخلال العام 2023، انخفض صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 54.8% إلى 487.5 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.08 مليار ريال في العام 2022.

وخلال العام 2023، انخفض صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 54.8% إلى 487.5 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.08 مليار ريال في العام 2022.