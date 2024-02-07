قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أڤالون فارما" محمد ماهر الغنام، إن الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بداية الشهر الحالي ستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وأضاف في مقابلة "العربية Business"، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بجانب تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف النوعية والاستثمارات التي ستسهم في تطوير صناعات جديدة مع توفير بيئة أكثر استدامة.

وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.

وقال إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق للمستحضرات الصيدلانية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، وهذا بحد ذاته يعتبر فرصة كبيرة وسهلة للاستثمار والنمو، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية المملكة ستفتح باب الشراكات والتعاون والاستثمار في أبحاث التقنية الحيوية وجذب خبرات أجنبية وتقديم هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المملكة تعمل دائما لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة عدد الموافقات والمستشفيات وهذا مثال على التزامها بتوفير البيئة المواتية للقطاع الصحي والتقنية الحيوية، نتيجة الدعم الكبير الذي توليه القيادة وحجم الاستثمارات الكبيرة الذي يعكس الجهود لتحقيق التميز والريادة الصحية والاقتصادية.

وقال إن قطاع الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية في المملكة بشكل عام ومنها اللقاحات والأدوية الحيوية يستبشر خيرا بالاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والمملكة لديها المقومات والمؤهلات التي تمكنها لأن تصبح مركزا عالميا في التقنية الحيوية.

وذكر أن أفالون فارما كشركة وطنية ستعمل جاهدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال تطوير أدوية جديدة عالية التقنية وتوسيع قدراتها التصنيعية والبحث والتطوير وبناء شراكات استراتيجية.

وقال إن "أفالون فارما" إحدى أسرع شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية نموا في المملكة ولديها خبرة تصل أكثر من 25 عاما في مجال تعزيز قدرات التصنيع الدوائية وتوسيع مجموعة منتجاتها لتلبية حجم الطلب المتنامي في المملكة وحول العالم.

أوضح أن عملية الطرح كانت خطوة طبيعية ضمن مسيرة نمو الشركة وكان هذا الأمر قيد الدراسة خلال الأعوام القليلة الماضية وسوف يسهم في تعزيز مكانة الشركة وتسليط الضوء على نقاط التميز لديها، وسوف يمكن الطرح الشركة من تعزيز نموها في المستقبل وإتاحة المجال أمام المزيد من المهتمين للمشاركة في مسيرة نمو الشركة.