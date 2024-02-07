"اتحاد الغرف السعودية" للعربية: "PIF" برهن أنه ممكن ومحرك للقطاع الخاص

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إن صندوق الاستثمارات العامة-"PIF" برهن أنه ممكن ومحرك للقطاع الخاص في المملكة ومكمل له، حيث استفاد القطاع الخاص من المشاريع الكبرى التي أطلقت.

وأضاف في مقابلة مع "العربية BUSINESS" على هامش المنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه مع إنشاء الصندوق وشركاته كان يوجد مفهوم وتخوف لدى القطاع الخاص أن الصندوق منافس لهم، وبعد سنوات ومع الملتقى السنوي الثاني بين الصندوق والقطاع الخاص اتضح جليا للجميع أن الصندوق ممكن ومحرك للقطاع الخاص ومكمل له.

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وأوضح أن مقاولي الباطن والمصانع المحلية تستفيد من مشاريع الصندوق، حيث وضع الصندوق الأولوية للقطاع الخاص المحلي من مقاولين وموردين وغيرهم للاستفادة من مشاريعه.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية يشارك في الملتقى بجناح من خلال اللجان الوطنية التي تتقاطع أنشطتها مع مشاريع صندوق الاستثمارات ومن خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية أيضاً.

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن "علاقتنا مع الصندوق تكاملية لمصلحة الجميع".