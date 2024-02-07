اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"اتحاد الغرف السعودية" للعربية: "PIF" برهن أنه ممكن ومحرك للقطاع الخاص

قال: "علاقتنا مع الصندوق تكاملية لمصلحة الجميع"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إن صندوق الاستثمارات العامة-"PIF" برهن أنه ممكن ومحرك للقطاع الخاص في المملكة ومكمل له، حيث استفاد القطاع الخاص من المشاريع الكبرى التي أطلقت.

وأضاف في مقابلة مع "العربية BUSINESS" على هامش المنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه مع إنشاء الصندوق وشركاته كان يوجد مفهوم وتخوف لدى القطاع الخاص أن الصندوق منافس لهم، وبعد سنوات ومع الملتقى السنوي الثاني بين الصندوق والقطاع الخاص اتضح جليا للجميع أن الصندوق ممكن ومحرك للقطاع الخاص ومكمل له.

الرميان: 96 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص المباشرة بأقل من 3 سنوات

وأوضح أن مقاولي الباطن والمصانع المحلية تستفيد من مشاريع الصندوق، حيث وضع الصندوق الأولوية للقطاع الخاص المحلي من مقاولين وموردين وغيرهم للاستفادة من مشاريعه.

مسؤول: "أرامكو" السعودية تجري مباحثات استثمارية مع شركات هندية طاقة أرامكو مسؤول: "أرامكو" السعودية تجري مباحثات استثمارية مع شركات هندية

وأشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية يشارك في الملتقى بجناح من خلال اللجان الوطنية التي تتقاطع أنشطتها مع مشاريع صندوق الاستثمارات ومن خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية أيضاً.

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن "علاقتنا مع الصندوق تكاملية لمصلحة الجميع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صحفي غربي يجري مقابلة مع بوتين هي الأولى من نوعها منذ اندلاع حرب أوكرانيا صحفي غربي يجري مقابلة مع بوتين هي الأولى من نوعها منذ اندلاع حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط