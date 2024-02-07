"بايونيرز" للعربية: تذبذب سوق الصرف وراء هبوط مؤشرات البورصة المصرية

تتراجع مؤشرات البورصة المصرية، منذ الأسبوع الماضي وسط عمليات جني أرباح مكثفة تقودها، ويأتي ذلك في وقت يواصل الدولار في السوق الموازية في مصر، تراجعه بشكل سريع. وفيما كان يتحدث متعاملون وتقارير محلية عن تداول الدولار بأكثر من 70 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، نزل سعر صرفه في السوق الموازية إلى مستويات تتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.

وأكد المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، أن سوق الأسهم المصرية تشهد الآن تذبذات عنيفة، مبينا أن ذلك يعود إلى ما يجري في سوق صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يستقر أعلى تريليوني جنيه

وأضاف عبد العاطي، في مقابلة مع "العربية Business" أن من أهم عوامل الهبوط الحاصل الآن للمؤشرات المصرية هو أنها ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى قمة تاريخية عند 30 ألف نقطة.

وتابع: الجنيه ارتفع الآن بصورة كبيرة مقابل الدولار في السوق الموازية، وفي ظل رفع أسعار الفائدة من قبل "المركزي" المصري، إضافة إلى التوقعات بإصدار شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع بالجنيه، فبالتالي من الطبيعي أن ينخفض السوق، لأن ما يحدث الآن هو بعكس الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه خلال الفترة الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بصاف قدره 187.5 مليون و121 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصاف قدره 308.5 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وهبطت جميع الأسهم القيادية، إذ نزلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15.28% إلى 33 جنيها والنساجون الشرقيون للسجاد 15.85% إلى 24 جنيها وبنك كريدي أجريكول مصر 14.29 إلى 24 جنيها وبي إنفستمنتس القابضة 12.44% إلى 24.08 جنيه وبلتون المالية القابضة 11.72% إلى 3.39 جنيه.

كما تراجعت أسهم بالم هيلز 10.57% إلى 3.13 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 10.58% إلى 3.72 جنيه والبنك التجاري الدولي مصر 1.01% إلى 88.1 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 8.82% إلى 12.4 جنيه والسويدي إليكتريك 7.5% إلى 32.2 جنيه وحديد عز 10.41% إلى 79.2 جنيه ومصر الجديدة للإسكان 6.16% إلى 102 جنيه.

وقالت فهيمة زايد، مراسة العربية، إن البورصة المصرية شهدت عمليات جني أرباح وضغوطا بيعية قوية بعد الارتفاعات القياسية في الجلسات السابقة.