"دي بيرز" تحذر من تباطؤ انتعاش سوق الماس

تتوقع شركة "دي بيرز" أن يكون أي انتعاش في سوق الألماس المحاصر بطيئاً وتدريجياً، حيث لا تزال الصناعة تعاني من ضعف النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة.

وصل القطاع إلى طريق مسدود تقريباً في النصف الثاني من العام الماضي، حيث أوقفت شركة "De Beers" و"Alrosa PJSC" - أكبر شركتين لتعدين الماس - الإمدادات في محاولة يائسة لوقف انخفاض الأسعار. في حين أن هذه الجهود ساعدت السوق على الانتعاش قليلاً، فمن غير الواضح مدى شهية المشترين التجاريين حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي بيرز، آل كوك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في كيب تاون: "نرى أن عام 2024 هو عام التعافي". "نتوقع أن يكون الارتفاع في الطلب على الماس تدريجياً وليس مفاجئاً"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

لقد تعرضت الصناعة للضربة القاضية منذ بداية الوباء. لقد كان أحد الفائزين الكبار حيث تحول المتسوقون العالقون في المنزل إلى المجوهرات الماسية وغيرها من السلع الفاخرة. لكن الطلب تلاشى بسرعة مع إعادة فتح الاقتصادات، مما ترك الكثيرين في التجارة يحتفظون بمخزون فائض دفعوا ثمنه أكثر من اللازم.

وتصاعدت وتيرة التباطؤ بسرعة مع تذبذب السوق الأميركية الحاسمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثقة المستهلك في سوق النمو الرئيسية في الصين بسبب أزمة العقارات، في حين زادت المنافسة من الماس المنتج في المختبر.