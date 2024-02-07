"سيكست" للعربية: السعودية تشهد اتجاهاً مهماً للتركيز على صناعة السيارات الكهربائية

أكد المدير التجاري لشركة "سيكست" السعودية، هاشم الفطايرجي، أن التوجه في قطاع السيارت بالسعودية هو التركيز على صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

وأضاف الفطايرجي في مقابلة مع "العربية Business" أن أغلب مجمعات صناعات السيارات لا تزال تقليدية على مستوى العالم حتى الآن.

وأكد أن المملكة تتجه إلى الدخول في كل سلاسل الإمداد الخاصة بتكنولوجيا صناعات السيارات وهذا يعطيها حافزا لأن تكون رائدة في القطاع على مستوى العالم.

وتابع: إذا كنا نريد في السعودية أن نكون من ضمن أهم 10 دول في العالم مصنعة للسيارات الكهربائية فلا بد من الاهتمام بسلاسل الإمداد الخاصة بالقطاع.

يشار إلى أن شركة" لوسيد" أعلنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، افتتاح مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

وفيما تتسلط الأضواء في الآونة الأخيرة على جهود السعودية الرامية لتنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، تتجه المملكة إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وكشف تقرير لصحيفة "Financial Times" أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030.لافتا إلى أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة، لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية "سير"، والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية "فوكسكون".