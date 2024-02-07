مسؤول للعربية: توقيع 69 مذكرة تفاهم على هامش منتدى "PIF" والقطاع الخاص

قال كبير الإداريين في صندوق الاستثمارات العامة "PIF"، سعد الكرود، إن عدد المشاركين بمنتدى الصندوق والقطاع الخاص وصل إلى 8 آلاف مشارك من القطاع الخاص على مدار يومين، وهو ضعف عدد المشاركين في العام الماضي، وهو ما انعكس بتوقيع 69 مذكرة تفاهم بهدف توطين الصناعات المحلية.

وأضاف الكرود في مقابلة مع "العربية Business"، أن أكثر من 80 شركة من شركات الصندوق عرضت خدماتها والفرص المتاحة فيها، وهذا عدد كبير يتجاوز نتائج المنتدى في العام الماضي.

وأشار الكرود، إلى أن الجهات الحكومية قدمت خدماتها للقطاع الخاص، لتسهيل أعماله.

وأضاف أن المنتدى شهد إطلاق منصة "مساهمة" التي ضمنها منصة القطاع الخاص ومنصة الموردين بالإضافة إلى برنامج المقاولين الذي يساعد شركات المقاولات على تقديم خدماتها.

وبين أن صندوق الاستثمارات العامة محركا أساسيا لدعم الاقتصاد المحلي ونموه.

وأفاد الكرود، بأن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق عرضت أكثر من 200 فرصة تم تحقيقها مع القطاع الخاص بمبلغ يقارب 20 مليار ريال، وتابع: "الصندوق قدم عقودا للقطاع الخاص بقيمة تفوق 200 مليار ريال منذ إطلاق هذه المبادرة المهمة".