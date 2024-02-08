أحد أكثر محللي "وول ستريت" تفاؤلاً يتوقع تصحيحاً وشيكاً لسوق الأسهم

يبدو أن التصحيح في سوق الأسهم وشيك، وفقاً لأحد استراتيجيي الأسهم الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت.

توقع المحلل في "Fundstrat"، توم لي، أن يتجه مؤشر "S&P 500" إلى تصحيح وشيك، بعد ارتفاعه بنسبة 21% خلال فترة 14 أسبوعاً.

وقال لي، وهو أحد أكثر محللي وول ستريت تفاؤلاً: "أعتقد أننا قد نقترب من مستوى قريب من 5000 نقطة، وربما أعلى قليلاً، وبعد ذلك أعتقد أن التراجع سيأتي".

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وأضاف أنه بالنظر إلى تاريخ السوق، فهناك 7 حالات منذ عام 1927 عندما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لـ 13 أسبوعاً من أصل 14 أسبوعاً، كما حدث للتو. وفي أربع من تلك الحالات السبع، بلغ سوق الأسهم ذروته خلال الأسبوعين التاليين.

وقال لي إن التصحيح الوشيك للسوق منطقي أيضاً لأنه سيحاكي نمط تداول سوق الأسهم الذي حدث آخر مرة خلال أدنى مستوى للسوق الهابطة في أكتوبر 2022، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقفزت سوق الأسهم بنسبة 20% لمدة 16 أسبوعاً بدءاً من أكتوبر 2022 قبل أن تقوم بتصحيح بنسبة 9%، ثم ارتفعت بنسبة 21% على مدى 19 أسبوعاً قبل أن ينخفض بنسبة 11%. وقال لي إنه بالنظر إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مؤخراً بنسبة 21%، فإن السحب لن يكون خارجاً عن المألوف.

وتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7%، وهو ما سيرسل مؤشر S&P 500 إلى حوالي 4600 بناءً على المستويات الحالية.

وفيما يتعلق بالقضية الأساسية التي ستدفع مثل هذا الانخفاض، قال لي إن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يثير القلق بين المستثمرين، خاصة إذا انتظر البنك المركزي لفترة طويلة وبدأ الاقتصاد في الضعف.

وعلى الرغم من التوقعات الهبوطية على المدى القصير، كرر لي وجهة نظره المتفائلة بشأن سوق الأسهم في عام 2024، قائلاً إن مؤشر S&P 500 قد يرتفع في النهاية إلى نطاق يتراوح بين 5200 و5400 نقطة.

وأضاف لي: "في نهاية المطاف، هذا عام جيد، نحن في سوق صاعدة".