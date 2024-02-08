الملياردير مارك كوبان يكشف عن روتينه الصباحي.. يتضمن العمل من السرير!

مخالفا ما يقوم به بعض رجال الأعمال الأثرياء، الذين يبدأون يومهم عند الساعة الرابعة فجرا، يستيقظ الملياردير الشهير مارك كوبان بين الساعة 6:30 و7 صباحًا، دون النهوض من السرير، ويقضي ساعة في الرد على رسائل البريد الإلكتروني، بحسب تصريحات له في مقابلة مع الكوميدي تريفور نوح ضمن البرنامج الصوتي "What Now؟".

وقال إن التنظيم في الصباح الباكر يساعده على الحفاظ على إنتاجيته طوال اليوم.

كما اعترف كوبان بأن هذا امتياز جزئي: فقد انجذب في البداية إلى ريادة الأعمال حتى يتمكن من التحكم في جدول أعماله. تتضمن وظيفته اليومية اليوم إدارة إحدى الشركات التي أسسها، وهي شركة صيدلانية ناشئة تسمى "Cost Plus Drugs".

وقال كوبان (65 عاما) "إن القيمة الكاملة لوجودك في هذا المنصب هي مجرد القدرة على التحكم في وقتك". "إنه الأمر الوحيد الذي لا يمكنك التحكم فيه".

وبالنسبة لكوبان، يتم تبسيط جدول أعماله واتصالاته من خلال بريده الإلكتروني، مما يساعده على الاستعداد لليوم والوقت. "قلل من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية".

الإنتاجية لا تتعلق دائمًا بالاستيقاظ مبكرًا، حيث يعطي كوبان أولوية لوقته الصباحي. في المقابل، يستيقظ البعض الآخر في وقت مبكر جدًا - مثل الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "PepsiCo"، إندرا نويي، والتي تستيقظ عند حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حسبما صرحت لمجلة Fortune في عام 2012.

ويقال إن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، يستيقظ قبل ذلك بـ 15 دقيقة، ويعمل لمدة ساعة قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية.

لكن تلك الأمثلة البارزة هي قيم إحصائية متطرفة. يستيقظ 5% فقط من الرؤساء التنفيذيين في الواقع حوالي الساعة 4 صباحًا، ويستيقظ أكثر من الثلثين قبل الساعة 7 صباحًا، وفقًا لمسح أجرته مجلة Inc في عام 2022. قد يكون ذلك بسبب حقيقة بسيطة، كما يقول الخبراء: إن مدى استيقاظك مبكرًا أقل أهمية بكثير من مقدار النوم الذي تحصل عليه وكيفية استخدام وقتك في الصباح.

تتمحور الفوائد المحددة للاستيقاظ مبكرًا في الغالب حول كسب بعض الوقت بمفردك، والذي يمكن أن يوفر مساحة لتحديد الأهداف أو ممارسة الرياضة أو إكمال المهام الشخصية دون تشتيت الانتباه. 20 دقيقة فقط يمكن أن تحدد يومك بأكمله، كما قال عالم النفس غويل ديوسكين لـ "CNBC" الأميركية في عام 2022.

يوصي علماء النوم عادةً بالنوم ما بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة لتحقيق ذروة الصحة البدنية والصحة العقلية والإنتاجية. يساعد الاتساق أيضًا، فمن المرجح أن تشعر بتعب أقل إذا استيقظت وذهبت إلى السرير في أوقات مماثلة كل يوم.

وقال كوبان، الذي قال ذات مرة إنه يحصل على ما يقرب من 7 ساعات من النوم كل ليلة، إنه يحافظ على روتينه ثابتًا. وبعد أن ينهض من السرير، يتناول وجبة الإفطار، ويمارس التمارين الرياضية، ويتحقق من بريده الإلكتروني على هاتفه مرة أخرى.