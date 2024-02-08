خبير للعربية: الاستثمار الزائد في التقنية أحد أسباب فشل الشركات الناشئة

قال مدير المنتجات الرقمية لشركة Webook، يمان العرضي، إن أحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها مؤسسو الشركات الناشئة هي الاستثمار الزائد في التقنية، حيث إنه في مرحلة مبكرة من عمر الشركة الناشئة تكون أخطر نقطة هي "خلق القيمة" وأن تكون الشركة تقدم قيمة لعملائها من الشرائح المستهدفة، ثم يأتي دور التقنية في مرحلة لاحقة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن أحد الأخطاء التي وقع فيها حينما أسس شركة ناشئة أن الشركة دخلت السوق بعد 7 أشهر ووظفت فريقا في البداية وكلف المؤسسون الكثير من الوقت والجهد بدلا من التركيز على خلق القيمة والبحث عن نقاط الضعف السوق والدخول في جدوى التقنيات وما يستخدم منها والبنية التحتية وما إلى ذلك.

وقال "أحد العوامل التى أنصح بها دائما الابتعاد تماما عن التقنية فدائما ما توجد طرق للتحقق سريعة وسهلة وأدوات كثيرة وجاهزة تساعد مؤسسي الشركات الناشئة في الخطوات الأولي لحين الوصول إلى عملية " value creation "وتتضح معالم القيمة التي سيضيفونها من خلال الشركة ثم يأتي دور التقنية".

ومن الأخطاء التى تحدث نتيجة التركيز على القيمة الخطأ وتأتي أحيانا من كون الشخص المؤسس أو فريق الشركة يظن أن ما يصلح لأحد الجوانب الاستشارية قد يصلح في مجال التكنولوجيا وهذا افتراض خاطئ نظرا لتغير السوق والشريحة المستهدفة من العملاء والمنافسين أيضا، وبالتالي الأشياء التي يتم التركيز عليها تكون مختلفة.

وأشار إلى أن بعض رواد الأعمال يكون لديهم في مشروع وهم متميزون في مجال معين ويريد تطبيق هذا الأمر في العالم الرقمي فيجب التأكد من الافتراضات بشكل جيد قبل الدخول في المشروع.

وقال العرضي إن المنافسة وإن كانت مؤثرة على الشركات الناشئة ولكنها شيء صحي والسوق تتسع عادة للعديد من المتنافسين لكن التحدي هو عدم وجود جهة محددة يمكن لمؤسس شركة ناشئة أن يتعلم منها فيجرب شيئا لأول مرة ويتعمل من التجربة والخطأ وبالتالي تتزايد التكلفة بشكل كبير.